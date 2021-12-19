Карьера или здоровье: Как солнцестояние отразится на каждом знаке зодиака
Астролог Ксения Шахова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как будет складываться жизнь разных представителей зодиакального круга в период Солнца в Козероге — с 21 декабря текущего года по 20 января 2022.
Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru
Еще в древности наши предки с особой важностью подходили к периоду солнцестояния — переходу Солнца в знак Козерога. Развешивали в доме еловые ветки для отпугивания едким запахом злых духов, разжигали костры. Так они отмечали Коляду и считали — чем веселее пройдет праздник, тем ярче им осветится путь к будущей жизни. Конечно, ныне эти традиции уже забываются. Но все-таки период с 21 декабря по 20 января 2022 года так или иначе изменит жизнь каждого. В беседе с 5-tv.ru астролог Ксения Шахова рассказала, как повлияет Солнце в Козероге на представителей зодиакального круга.
Овен
Для овна будет в приоритете карьера, уважение в обществе.
Телец
Телец разовьет жизненную философию и утвердится в своих убеждениях.
Близнецы
Для близнецов будет важно сохранять верность себе в критических ситуациях, потому что неопределенностей будет достаточно много, что сложно регулировать.
Рак
Раки в силу развития внутреннего конфликта могут включиться в борьбу с окружающим миром.
Лев
Для Льва в приоритете будет забота о здоровье и поддержание атмосферы на рабочем месте.
Дева
Дева осознает свою уникальность, время творчества и контакта с детьми. Для Весов в приоритете вопрос недвижимости и дома, сознание своего происхождения, обращение к истории, корням, роду.
Скорпион
Скорпионы будут больше вовлекаться в повседневные дела, в дела братьев, сестер, соседей и самых близких родственников.
Стрелец
Стрелец может сделать выгодные покупки и также развить свое мастерство.
Козерог
Козероги будут эффекты во всех областях, смогут выразить себя, показать и в таком может не самом удачном варианте почувствуют, что все держится на их плечах.
Водолей
Водолеи обретут себя, гармонию, спокойствие, но на работе будет путаница и хаос.
Рыбы
Для Рыб — это время защиты с точки зрения покровительства, друзей и включение в какие-то общественные интересы, коллектив, посещение мест большого скопления людей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер.
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