Карьера или здоровье: Как солнцестояние отразится на каждом знаке зодиака

Еще в древности наши предки с особой важностью подходили к периоду солнцестояния — переходу Солнца в знак Козерога. Развешивали в доме еловые ветки для отпугивания едким запахом злых духов, разжигали костры. Так они отмечали Коляду и считали — чем веселее пройдет праздник, тем ярче им осветится путь к будущей жизни. Конечно, ныне эти традиции уже забываются. Но все-таки период с 21 декабря по 20 января 2022 года так или иначе изменит жизнь каждого. В беседе с 5-tv.ru астролог Ксения Шахова рассказала, как повлияет Солнце в Козероге на представителей зодиакального круга.

Овен

Для овна будет в приоритете карьера, уважение в обществе.

Телец

Телец разовьет жизненную философию и утвердится в своих убеждениях.

Близнецы

Для близнецов будет важно сохранять верность себе в критических ситуациях, потому что неопределенностей будет достаточно много, что сложно регулировать.

Рак

Раки в силу развития внутреннего конфликта могут включиться в борьбу с окружающим миром.

Лев

Для Льва в приоритете будет забота о здоровье и поддержание атмосферы на рабочем месте.

Дева

Дева осознает свою уникальность, время творчества и контакта с детьми. Для Весов в приоритете вопрос недвижимости и дома, сознание своего происхождения, обращение к истории, корням, роду.

Скорпион

Скорпионы будут больше вовлекаться в повседневные дела, в дела братьев, сестер, соседей и самых близких родственников.

Стрелец

Стрелец может сделать выгодные покупки и также развить свое мастерство.

Козерог

Козероги будут эффекты во всех областях, смогут выразить себя, показать и в таком может не самом удачном варианте почувствуют, что все держится на их плечах.

Водолей

Водолеи обретут себя, гармонию, спокойствие, но на работе будет путаница и хаос.

Рыбы

Для Рыб — это время защиты с точки зрения покровительства, друзей и включение в какие-то общественные интересы, коллектив, посещение мест большого скопления людей.

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