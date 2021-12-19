Подготовьте желания и сердце для любви: астропрогноз на неделю с 20 по 26 декабря

Предстоящая неделя с 20 по 26 декабря обещает быть очень удачной. Особенно в том, что касается личных отношений. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, нас ожидают несколько особенных дней, в которые можно загадать желания, которые непременно исполнятся.

«Эта неделя волшебная, когда сбываются любые желания, если они правильно сформулированы и загаданы грамотно. Будет несколько дней, когда вы точно можете это сделать — 22, 23, 24 и 25 декабря. Обязательно их используйте», — рекомендует астролог.

В эти даты Вселенная будет особенно чутко реагировать на ваши искренние запросы, поэтому смело можно высказывать не только свои сиюминутные порывы, но и строить долгосрочные планы с прицелом на предстоящий год.

Ретроградная Венера на будущей неделе подарит многим уникальный шанс изменить что-то в отношениях с близким и любимым человеком. Тот, с кем вас связывали любовные узы в прошлом, может вновь появиться в вашей жизни. Либо вы сами вдруг почувствуете острое желание ему позвонить или написать, либо судьба сведет вас самым неожиданным образом.

Астролог советует — не упускайте эту возможность. Благодаря этой встрече вы сможете многое переосмыслить, по-новому взглянуть на отношения и исправить допущенные ранее ошибки. Дерзайте!

Для тех, кто находится в стабильном союзе также все будет складываться самым удачным образом.

«Если вы уже в отношениях, это великолепный шанс как будто бы заново обрести тот самый конфетно-букетный период, который мы так любим и так ценим. Сейчас у вас для этого есть все шансы», — рассказала Никольская.

Нас ждет непростая, насыщенная эмоциями и душевными переживаниями неделя. Но будьте уверены, ваши шансы круто изменить судьбу и сделать так, чтобы жизнь заиграла новыми, яркими красками, сейчас высоки как никогда. Вдохновляйтесь и действуйте!

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