Арзамасова с Авербухом станцевали номер, который тот поставил за 20 минут

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 068

Фигуристы Алексей Ягудин и Евгения Медведева невысоко оценили прокат коллеги и пожелали паре работать усерднее.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, @alexei.yagudin, @__themisskirochhhka__

Фигурист Илья Авербух даже в свои именины не бросает работу — 47-й день рождения он справлял в городе Серпухове, где преставил шоу «Зима в Подмосковье». Выступить перед серпуховчанами он пригласил ведущих звезд фигурного катания. Да и сам вышел на лед вместе с женой — Лизой Арзамасовой — влюбленные исполнили трогательный и нежный танец.

Талант гуру фигурного катания и звезды «Ледникового периода» не оставил сомнений у его коллеги — Алексея Ягудина. Авербух придумал весь номер практически на коленке — за 20 минут! Ягудин опубликовал ироничное видео на своей странице в Instagram, в котором с честью признал заслуги приятеля, и, впрочем, не избежал возможности подшутить над ним.

«Сегодня будет мировая премьера — Арзамасова и Авербух. Люди в очереди стоят от Серпухова до МКАДа, чтобы посмотреть танец влюбленных. Они репетировали целый год, и когда Илье исполнилось 47 лет, они решили создать что-то уникальное», — отметил он.

После филигранного исполнения олимпийский чемпион Ягудин отметил — «танец хорош», но где-то пара могла постараться и получше. Итоговая оценка эксперта — 5,2 балла. В какой-то момент на записи появилась чемпионка мира Евгения Медведева, которая присоединилась к словам Ягудина.

«Чего-то мне не хватило, ну может быть день сегодня не ваш. Но вы больше молодцы, работайте», — настоятельно посоветовала 22-летняя спортсменка.

Стоит отметить, что Авербух и Арзамасова долго скрывали отношения, и только летом 2020-го подтвердили, что встречаются. Через полгода влюбленные поженились. Ныне они воспитывают трехмесячного сына Льва. Для актрисы это первый ребенок, а для фигуриста — второй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Арзамасова дала жесткий отпор хейтерам.

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