Умер режиссер «Грозовых ворот» и «Мы из будущего» Андрей Малюков

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм 5 011

Второй супругой деятеля искусств была дочь Клары Лучко, а двоюродной сестрой Наталья Бондарчук.

Умер режиссер «Грозовых ворот» и «Мы из будущего» Андрей Малюков

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Режиссер и продюсер Андрей Малюков умер на 74-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook актриса Наталья Бондарчук.

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер — Андрей Малюков. Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман», — написала Бондарчук.

Причиной смерти стал COVID-19. Также Наталья Сергеевна отметила, что ее брат в последние годы тяжело смотрел.

«Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой любимый брат!» — простилась с ним знаменитость.

Умер режиссер «Грозовых ворот» и «Мы из будущего» Андрей Малюков

1/3

Facebook @nsbondarchuk

2/3

Facebook @nsbondarchuk

3/3

Facebook @nsbondarchuk

Андрей Малюков родился в Новосибирске. В 70-е годы окончил ВГИК. Через несколько лет он пришел работать в «Мосфильм». В его кинокарьере десятки художественных фильмов и сериалов, среди которых — «В зоне особого внимания, «34-й скорый», «Мы из будущего», «Матч», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Мосгаз» и многие другие.

Малюков был женат дважды. Его второй супругой стала дочь народной артистки СССР Клары Лучко Оксана Лукьянова.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

-3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.73
0.16 83.50
0.34
Как назвать девочку-Деву, чтобы она сохранила женственность

Последние новости

19:11
Арзамасова с Авербухом станцевали номер, который тот поставил за 20 минут
19:00
Пульсирующая боль: ученые раскрыли новый признак рака поджелудочной железы
18:49
«Женщины, расслабьтесь!»: Виктория Боня похвасталась женихом-иностранцем
18:40
Хрупкое эго: почему мужчины проигрывают свои позиции женщинам на всех фронтах
18:31
Подготовьте желания и сердце для любви: астропрогноз на неделю с 20 по 26 декабря
18:25
Украшение новогоднего стола: рецепты пяти бутербродов от шефа Емельяненко

Сейчас читают

Что в имени тебе моем? Пары несовместимых женских и мужских имен
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год