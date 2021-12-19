Режиссер и продюсер Андрей Малюков умер на 74-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook актриса Наталья Бондарчук.

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер — Андрей Малюков. Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман», — написала Бондарчук.

Причиной смерти стал COVID-19. Также Наталья Сергеевна отметила, что ее брат в последние годы тяжело смотрел.

«Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой любимый брат!» — простилась с ним знаменитость.

Умер режиссер «Грозовых ворот» и «Мы из будущего» Андрей Малюков 1/3 Facebook @nsbondarchuk 2/3 Facebook @nsbondarchuk 3/3 Facebook @nsbondarchuk

Андрей Малюков родился в Новосибирске. В 70-е годы окончил ВГИК. Через несколько лет он пришел работать в «Мосфильм». В его кинокарьере десятки художественных фильмов и сериалов, среди которых — «В зоне особого внимания, «34-й скорый», «Мы из будущего», «Матч», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Мосгаз» и многие другие.

Малюков был женат дважды. Его второй супругой стала дочь народной артистки СССР Клары Лучко Оксана Лукьянова.

О дате и месте похорон пока не сообщается.