Москвич забил до смерти жену и тещу на глазах у дочери

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 041

Подозреваемый скрылся на машине, его разыскивает полиция.

Москвич забил до смерти жену и тещу на глазах у дочери

Фото: Depositphotos / lofilolo

Двойное убийство произошло в квартире на Каширском шоссе в Москве. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

По версии следствия, мужчина из-за давнего семейного конфликта расправился с женой и тещей. Предположительно, начало ссоры наблюдала его десятилетняя дочь, она успела покинуть квартиру до того, как отец убил родственниц. Вероятно, что удары злоумышленник наносил тяжелым предметом по головам своих жертв. Тела были обнаружены сотрудниками МЧС, которые вскрыли квартиру после вызова одной из родственниц семьи.

Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле. Его объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Ранее 5-tv.ru писал о том, как расчлененное тело пропавшей жительницы Твери нашли в Москве.

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