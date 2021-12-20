Проклова поддержала дочь Распутиной, обвинившую сводного брата в харассменте

Актриса Елена Проклова высказалась о скандале с дочерью певицы Маши Распутиной. Мария Захарова обвинила своего брата Романа в харассменте. Однако исполнительница считает, что ее дочь могла приврать. Кроме того, она видела кадры, на которых дочь целует сводного брата.

По мнению Прокловой, в 17 лет многие ошибаются. Она призвала певицу поддержать дочь и помочь ей справится с этим.

«Ошибки может делать абсолютно каждый. Главное — донести до девочки, что ошибка, сделанная один раз, — это ошибка, а ошибка, сделанная дважды, — это поступок», — высказалась артистка в шоу на НТВ.

Сам Роман отрицает все обвинения. Распутина же объясняет поведение наследницы плохим воспитанием.

Весной Елена Проклова рассказала, что сам пережила в подростковом возрасте домогательствах со стороны взрослого мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Маши Распутиной подал на развод после того, как она назвала его семью «сатанистами».