Проклова поддержала дочь Распутиной, обвинившую сводного брата в харассменте
Актриса призвала певицу поддержать наследницу.
Фото: Instagram @_zakharova_m
Актриса Елена Проклова высказалась о скандале с дочерью певицы Маши Распутиной. Мария Захарова обвинила своего брата Романа в харассменте. Однако исполнительница считает, что ее дочь могла приврать. Кроме того, она видела кадры, на которых дочь целует сводного брата.
По мнению Прокловой, в 17 лет многие ошибаются. Она призвала певицу поддержать дочь и помочь ей справится с этим.
«Ошибки может делать абсолютно каждый. Главное — донести до девочки, что ошибка, сделанная один раз, — это ошибка, а ошибка, сделанная дважды, — это поступок», — высказалась артистка в шоу на НТВ.
Сам Роман отрицает все обвинения. Распутина же объясняет поведение наследницы плохим воспитанием.
Весной Елена Проклова рассказала, что сам пережила в подростковом возрасте домогательствах со стороны взрослого мужчины.
Ранее 5-tv.ru писал, что муж Маши Распутиной подал на развод после того, как она назвала его семью «сатанистами».
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