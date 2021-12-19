Муж Распутиной подал на развод после того, как она назвала его семью «сатанистами»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 204

По словам певицы, Виктор Захаров долго не решался на разрыв отношений, но уже через пару месяцев станет свободным человеком.

Муж Распутиной подал на развод после того, как она назвала его семью «сатанистами»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Муж Маши Распутиной Виктор Захаров решил развестись после того, как она назвала его родственников «сатанистами». Об этом певица сама рассказала в эфире НТВ.

Артистка и бизнесмен уже 23 года состоят в отношениях, однако официально до сих пор их не зарегистрировали — в 1999 году они лишь обвенчались в церкви. Дело в том, что Захаров все еще женат на другой женщине, брак с которой оформил до встречи с Распутиной.

Теперь суженый певицы наконец «созрел» до того, чтобы развестись с официальной супругой Еленой Захаровой. Сделать это, по словам Распутиной, он планирует в феврале 2022 года.

На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой, почему Захаров так долго тянул с разводом, 57-летняя певица заявила, что об этом лучше спросить у него, она же давно настаивала на заветном штампе в паспорте.

«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что, знаешь, когда все хорошо, и забывается все… Живешь и живешь. Я настаивала, но он говорил, пока нет возможности», — сказала Распутина.

Сейчас же, по ее словам, ей уже не сильно хочется официального замужества и тем более пышной свадьбы. Главное, что было венчание, говорит артистка.

Недавно официальная жена Виктора Захарова заявила, что венчание ее мужа с Машей Распутиной было «купленным» — якобы совершавшему обряд священнику просто дали за это «пачку денег».

Вместе с тем Елена Захарова организовала кампанию по травле певицы. В эфире федерального телеканала она обвинила Распутину в глумлении над смертью Жанны Фриске. По словам Захаровой, артистка будто бы назвала больную раком коллегу «продажной женщиной» и откровенно радовалась ее трагедии.

После этого Распутиной пришлось публично оправдываться и опровергать слова Захаровой. Этим она не ограничилась и нанесла ответный удар оппонентке, подав на нее заявление в полицию за клевету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Маша Распутина резко высказалась о семье своего мужа Виктора Захарова, обозвав его родственников «сатанистами».

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