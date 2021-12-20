Перед разводом Лепс признался, кто для него «самая желанная артистка»
Певец опубликовал фото со своей фавориткой.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Певец Григорий Лепс перед разводом с супругой признался, кого считает самой желанной певицей. Ее фотографией он поделился на своей странице в Instagram.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» выложил снимок, на котором нежно обнимает исполнительницу Ани Лорак, одетую в золотистое платье с разрезом и декольте.
«С самой красивой и желанной артисткой мира», — написал певец.
Поклонники Лепса отметили, что он отлично смотрится с Лорак. По их мнению, артисты были бы отличной парой.
«Как говорится, губа не дура!»;
«С такой самой-самой артисткой просто цветете!»;
«Самая прекрасная в мире Дива!» — отметили фолловеры артиста.
Известно, что в декабре жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 совместных лет жизни с ним. Артист отдал ей долю в ювелирной компании «Джи Эл Джуерли».
Ранее 5-tv.ru писал, что врачи Григория Лепса допустили ошибку при пересадке волос.
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