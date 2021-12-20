Четыре всадника похоти: женщины с какой группой крови самые страстные в постели

Группа крови и темперамент человека — два неразрывно связанных звена. Именно первый показатель отвечает за страстность натуры женщины, ее сексуальную предрасположенность и влечение.

Первая группа

Обладательницы первой группы крови являются страстными и волевыми натурами. Их трудно укротить, ведь они всегда знают, чего хотят. Но несмотря на это такие женщины моногамны и верны своему партнеру, поэтому не ищут случайных связей, а безоговорочно верны избраннику. Секс для них всегда на первом месте, и они всегда готовы в любую минуту вступить в интимную связь.

Такие женщины подойдут только тем мужчинам, которые также уделяют сексу огромное внимание. Практически всегда они делают первый шаг, не давая проявить сексуальное желание своему партнеру. Между оргазмами эти представительницы слабого пола практически не делают перерыв. Им важно разнообразие и эксперименты. А если в сексе вас настиг застой, и ничего нового вы уже не можете придумать, то будьте уверены, такая женщина вас обязательно скоро бросит и найдет того, кто полностью удовлетворит ее потребности.

Вторая группа

Женщины со второй группой крови наоборот — более спокойны и уравновешены. На первое место они ставят карьеру, бизнес и детей. Такие дамы очень сильно привязываются к своему партнеру и боятся его потерять, поэтому их легко склонить к интиму. Их мало волнует сексуальная жизнь, никакие эксперименты в постели таким не нужны.

Эти женщины крайне консервативны, они ищут мужчину со спокойным темпераментом. Однако рядом со сладострастным ценителем интимной близости будут чувствовать себя некомфортно. Долго отношения с последним не продлятся, а если по какой-то причине связь сохранится, то мужчина однозначно будет изменять.

Однако такие женщины не склонны к изменам, они ищут партнера, с которым построят крепкую и любящую семью.

Третья группа

Очень переменчивы как в сексе, так и в жизни. В постели ведут себя активно, но непредсказуемо: то сдержанны и скованны, то буквально через минуту становятся страстными и раскрепощенными. Такие женщины обожают игры как в интиме, так и в жизни.

Обладательницы третьей группы крови — прекрасные манипуляторы. Всегда знают, когда нужно похвалить мужчину, а когда от него отдалиться, чтобы привлечь внимание и заставить себя добиваться. Такие дамы флиртуют, дразнят и дают обещания, но далеко не всегда их выполняют. Эти женщины быстро вступают в отношения и также стремительно из них выходят. Отличаются непостоянностью, поэтому не стоит ожидать от них верности.

Четвертая группа

Обладательницы четвертой группы крови подобны королевам. Такие женщины требовательны к партнеру и идеалистичны. Они обожают интимную близость, поэтому могут вступить в сексуальную связь практически с любым мужчиной. Им необходимы эксперименты в постели. Они способны придать мужчине уверенность в себе и своих силах. Часто рядом с такими женщинами представители сильного пола лишаются своих комплексов.

Несмотря на свою страстную натуру, такие женщины уделяют большое внимание отношениям. Они всегда верны своим партнерам и становятся отличными хозяйками и женами. В постели часто проявляют инициативу и даже иногда сами придумывают что-нибудь новенькое, рассказал сайт Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по группе крови определить страстного партнера.