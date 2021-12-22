Избитый фигурист-олимпиец Соловьев избежит операции

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 985

Спортсмена могут выписать из Боткинской больницы уже через неделю.

Избитый фигурист-олимпиец Соловьев избежит операции

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Фигуристу, олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву удастся избежать операции после избиения. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

У спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние. Медики будут придерживаться консервативной терапии. Через семь-десять дней его намерены выписать из больницы.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Дмитрий Соловьев отдыхал вместе со своей девушкой — керлингисткой Анной Сидоровой — в одном из заведений Москвы. К ней и ее подругам пристали трое парней. Фигурист заступился за них и был избит, а затем оказался в Боткинской больнице. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео избиения Дмитрия Соловьева.

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