Избитый фигурист-олимпиец Соловьев избежит операции

Фигуристу, олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву удастся избежать операции после избиения. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

У спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние. Медики будут придерживаться консервативной терапии. Через семь-десять дней его намерены выписать из больницы.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Дмитрий Соловьев отдыхал вместе со своей девушкой — керлингисткой Анной Сидоровой — в одном из заведений Москвы. К ней и ее подругам пристали трое парней. Фигурист заступился за них и был избит, а затем оказался в Боткинской больнице. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео избиения Дмитрия Соловьева.