Навка об избиении фигуриста Соловьева: «Он порядочный человек, а они подонки»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, работавшая с Дмитрием Соловьевым до избиения над ледовым шоу «Аленький цветочек», рассказала о характере фигуриста и вероятности того, мог бы он быть зачинщиком драки. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что коллега порядочный и уравновешенный человек, а те, кто избил его — настоящие подонки.

«Он самый уравновешенный, благородный, порядочный. Никогда в жизни не встрянет ни в какую ситуацию. Там есть видеосъемка его жены. Поэтому они могут говорить все, что им заблагорассудится. Они просто настоящие подонки», — высказалась Навка.

Сможет ли Соловьев 30 декабря выступить в ледовом шоу «Аленький цветочек» с Татьяной Навкой пока неизвестно. По словам фигуристки, несмотря на отсутствие тяжелейших травм, медики Боткинской больницы пока с осторожностью дают прогнозы на скорое восстановление. Потому вопрос замены Соловьева ныне открыт.

«Все будет зависеть от самого Дмитрия, он еще молодой, сильный, здоровый до инцидента. Его организм должен справиться. Во всяком случае, мы молимся и надеемся», — добавила она.

Конфликт с участием олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева произошел в ночь на 21 декабря. Он вместе со своей возлюбленной и ее подругами отдыхал в столичном караоке-клубе. К девушкам пристали трое парней. Соловьев, пытавшийся заступиться, был избит. Утром фигуриста доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у него ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние. По словам медиков, уже через неделю Соловьев может быть выписан, однако неизвестно, сможет ли он сразу приступить к работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит злоумышленникам, избившим фигуриста Соловьева.