Сломать жизнь одной вещью: Какие подарки нельзя дарить и принимать от близких людей

Каждый предмет имеет свою энергетику и символическое значение. Некоторые из них, преподнесенные в качестве подарка близкому человеку, не принесут ему счастья, зато запросто могут навлечь беду.

Ножи и другие острые предметы

Согласно народной примете, принимая в подарок нож, вилки и другие острые предметы, человек обрекает себя и родных на несчастье и неудачу. В остриях сосредотачивается негативная энергетика, привлекающая в дом злых духов. Также считается, что острые предметы могут спровоцировать конфликты между супругами, раздор в семье и притянуть в дом болезни.

Часы

Дарить часы — к разлуке, поэтому, если вы не хотите расставаться с человеком, не дарите ему часы и не принимайте их в дар от него. В Китае к тому же считают, что подаренные часы будут отсчитывать время до смерти своего владельца.

Носовой платок

В православных странах существует примета, что подаренный платок принесет горечь и слезы. А вот скатерть, наоборот, станет хорошим подарком, так как сделает человека желанным гостем.

Жемчуг

Легенды гласят, что жемчуг символизирует слезы вдов и сирот, поэтому преподнесенный в дар, он может навлечь беды в виде тяжелых болезней. Считается, что жемчуг обладает разрушительной энергетикой, поэтому покупать его можно только для самого себя.

Зеркало

Издавна зеркалам приписывают мистические и сверхъестественные свойства. Есть поверье, что они являются порталами в потусторонний мир, и могут притягивать и распространять негативную энергию. Кроме того, многие колдуны используют зеркала для совершения ритуалов. В связи с такой «репутацией» дарить и принимать в дар зеркало не рекомендуется.

Посуда

Приметы говорят, что пустая посуда может принести в дом безденежье. Если уж вам непременно хочется подарить близким посуду, то хотя бы положите в нее что-нибудь. Многие уверены, что так можно отвадить беду.

Кошелек или копилка

Считается, что пустой кошелек отпугивает деньги, поэтому ни дарить, ни принимать его в подарок нежелательно. Однако, если положить в него хотя бы одну купюру или монету, то деньги, наоборот, будут притягиваться. В таком виде кошелек станет вполне приемлемым и даже желанным подарком. Все то же самое относится и к копилкам.

Галстук

Поверье гласит, что человек, подаривший вам галстук, будет сидеть у вас на шее. Подобный презент от женщины может означать, что она хочет увести мужчину из семьи.

Полотенце

Подаренное полотенце привлекает раздор в семью и провоцирует частые ссоры между супругами. Преподносить в дар можно только комплект полотенец — это нейтрализует негативную энергетику.

Искусственные цветы

Предметы с мертвой энергетикой — самый плохой выбор для подарка, так как они могут навлечь на семью неприятности. Поэтому, если вы хотите преподнести близкому человеку цветы, то дарите только живые.

Передаренные вещи

С детства каждый знает поговорку: «дареное не дарят». Действительно, передаривать подарки считается дурным тоном. Кроме того, передаренная вещь может притянуть к новому хозяину проблемы и забрать везение и удачу. Поэтому, если вы хотите избавиться от подарка, то продайте его за символическую плату.

Вещи для новорожденных

Дарить детские вещи женщине, которая еще только носит под сердцем малыша, тоже считается дурным тоном. Лучше этого не делать, пишет Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака.