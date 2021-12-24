Вести к врачу или завидовать? Почему люди после 60 лет разводятся и ищут новые отношения

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 923

Психолог Аутеншлюс рассказала, почему люди после 60 лет разводятся и ищут новые отношения

Фото, видео: Depositphotos / pressmaster; 5-tv.ru

Не все понимают желающих завести новые романы на старости лет. Но почему?

Жизнь человека длиннее и сложнее, чем может показаться, и не заканчивается она ни в 50, ни в 60 лет, а строка из поэмы «Евгений Онегин» Александра Пушкина тому прямое доказательство. «Любви все возрасты покорны» — люди, которым пора бы нянчить внуков, умудряются вступать в новые отношения. Но это и хорошо, иногда те, кто остался один по какой-то причине, снова находят свое счастье. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Юлия Аутеншлюс рассказала о том, как пожилые люди ищут новые отношения, какие бывают проблемы и почему русские мужчины и женщины пользуются популярностью за рубежом.

«В настоящий момент участились у меня случаи в практике, когда люди возраста 50-60 лет активно ищут партнеров, встраиваются в структуру отношений, так сказать, новых каких-то которые отсутствовали у них раньше, пробуют новые стратегии в отношениях», — рассказала эксперт.

С другой стороны, когда один партнер резко разрывает длительные отношения, другой остается в шоке, не готовый к этой ситуации и не адаптировавшийся. Это сильный стресс — и ему сопутствуют «стадии принятия горя».

«Здесь надо обратить внимание на то, что, если человек не прошел все стадии острого горя и ощущение завершения отношений не наступило через девять месяцев или около года — это не вариант нормы, и здесь нужна помощь психолога или психотерапевта, зависит от ситуации», — предостерегла Аутеншлюс.

На это готовы пойти не все, и чем почтеннее возраст,  тем сложнее ломать сложившиеся привычки. Но многие, все же, справляются — и женщины, кстати, проще. Представителям сильного пола сложнее «переломить себя» и открыться новому. Впрочем, и мужчины, и женщины из России популярны в других странах.

«Мужчины пользуются популярностью в южных зарубежных странах, например, в Италии или Испании. Женщины активно пользуются популярностью в странах Нового Света и Северной Европе — наших женщин очень ценят за их красоту, обходительность, нежность и ласку», — рассказала эксперт.

Возможно, поэтому Григорий Лепс после развода с женой уехал отдыхать в Италию. Правда, он также говорил и о приобретенной свободе - другой психолог уже прокомментировал его откровения. 

Но некоторые находят любовь совсем недалеко от себя — недавно 5-tv.ru рассказывал о том, как поклонники подозревают романтические отношения между звездой сериала «Сваты» Татьяной Кравченко и Стасом Садальским.

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