«Нужна помощь специалиста»: Психолог объяснила загадочные слова Лепса о свободе после развода

Певец, по словам Катерины Рублевой, мог оказаться в западне зависимых отношений, после которых разрыв не просто болезнен, а практически равносилен гибели.

Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше — так в одном из последних постов описал свое состояние после развода с женой Анной Шаплыковой певец Григорий Лепс. Музыкант расстался с супругой, подарившей ему троих детей, союз просуществовал 20 лет. Как отмечает психолог и энергопрактик Катерина Рублева, растерянность в данном случае понятна, но ситуация может оказаться куда более серьезной.

Должен знать, что с ней делать дальше — так, считает эксперт, может сказать только человек, который провел в несвободе большую часть своей сознательной жизни. Опыт психолога подсказывает, что около 90% современных от чего-то или кого-то зависимы — чужого мнения, обстоятельств, государства, пандемии, начальников, супругов, родителей… Список можно продолжать бесконечно.

«Зависимость — это патологическая потребность в ком-либо, в чем-либо. Зависимость разрушает человека изнутри как личность, подавляет его волю, и человек утрачивает свободу своих действий. Когда зависимый человек обретает свободу, а это случается часто не по его воле, то он не знает, что с ней делать, потому что всю свою жизнь он был несвободен», — говорит Рублева.

Внешне такая персона может выглядеть самым рядовым образом: общаться в кругу таких же взрослых, самостоятельных людей, быть смелой в высказываниях, активно общаться. Но стоит оказаться рядом с «повелителем», и она исчезает вместе со своим мнением, желаниями, потребностями. На человеке нет наручников, но живет он будто в клетке.

«Зависимые люди испытывают глубокую неудовлетворенность своей собственной жизнью, и у них пониженное ощущение собственной значимости. И эти люди постоянно ищут признания. Когда мы зависимы, нами постоянно управляет кто угодно, но не мы сами. Признать свою зависимость и несвободу — это уже 50% успеха», — уверена психолог.

Нужно ли становиться свободным, если можно довериться более сильному и решительному человеку? Ответ, настаивает Рублева, очевиден — обязательно нужно. Стать самому себе хозяином можно и даже необходимо в любом возрасте, при любых обстоятельствах. Речь не о разводе как выходе, а об умении жить исходя из собственных потребностей, а не исключительно ради блага других людей. Кроме того, всегда есть риск лишиться «руководителя».

«Это непросто. Многие, кто прожил жизнь в несвободе и насильно обрел свободу, только потому что кому-то другому просто наскучило управлять и подавлять, впадают в состояние депрессии, становятся зависимыми от алкоголя, наркотиков. Таким людям нельзя оставаться наедине, им нужна помощь и поддержка специалиста», — добавил эксперт.

Если кажется, что у вас зависимые отношения, если вашей жизнью кто-то управляет, если у вас нет своего собственного «я», хватайтесь за голову и бегите работать над собой, настаивает Рублева. Выход из состояния птицы в клетке неизбежен, но насколько болезненным он будет, вы можете решить уже сегодня.

Ранее портал dni.ru рассказывал, с кем проведет Новогоднюю ночь Григорий Лепс. По его словам, во время боя курантов рядом будет роскошная и весьма известная блондинка. А 5-tv.ru выяснял, почему жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака.