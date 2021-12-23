Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов умер на 82-м году жизни

Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Лобанов. Артисту был 81 год. Об этом сообщил телеканал «78». Причины смерти знаменитого артиста уточняются.

Лобанов — признанный театральный актер. Но в последние пять лет он стал все заметнее на российских киноэкранах. Так, он сыграл в криминальной драме «Преступить черту», где предстал в роли следователя Владимира Сажина.

Ранее артист прославился десятками ролей в известнейших российских сериалах. Зрители помнят его узнаваемые образы в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», «Морских дьяволах» и «Мажоре». Он также сыграл в экранизации 2005 года романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и киносериале «Гоголь» о жизни и творчестве русского классика.

Одна из его последних ролей была в телесериале «Последний министр», где коллегами по съемочной площадке Лобанова стали Ян Цапник и Ольга Сутулова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер автор песен к сериалам «Убойная сила» и «Московская сага» Петр Синявский.