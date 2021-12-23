СК показал кадры допроса матери замерзших под Саратовом детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 467

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео допроса матери двух детей, которые замерзали в овраге в Саратовской области.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, она хотела наказать сына и дочь за непослушание. В ходе следственного эксперимента женщина показала, как душила детей и бросала их в овраг, будучи уверенной, что они мертвы.

Между тем, когда детей обнаружили местные жители, они еще были живы. Восьмилетний мальчик скончался по дороге в больницу, а пятилетнюю девочку с сильнейшим переохлаждением доставили в реанимацию.

Накануне женщину по горячим следам задержали в городе Энгельс. Ей вменяют статьи «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Трагический инцидент произошел 22 декабря. В овраге неподалеку от села Прокудино в Саратовской области местные жители обнаружили двоих детей на грани жизни и смерти — в 15-градусный мороз они были без верхней одежды. Восьмилетний мальчик умер по пути в больницу, его пятилетнюю сестру доставили в реанимацию. Малышка пережила клиническую смерть и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бросившая своих детей в овраге недалеко от села Прокудино в Саратовской области женщина нигде не работала. По некоторым данным, у нее имеется психическое заболевание.

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