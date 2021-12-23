Адвокат избивших фигуриста Соловьева студентов намерен обжаловать решение суда

Адвокат студента Владислава Яковцева, арестованного по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, заявил о намерении обжаловать решение суда о заключении своего подзащитного в СИЗО.

«Решение обжалуем и будем ждать решения Московского городского суда», — сказал Андрей Кораблев.

Он добавил, что Яковцев раскаивается, желает примириться с потерпевшим и возместить причиненный своими действиями вред.

Ранее в этот день Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу фигурантов уголовного дела об избиении Соловьева — студентов Владислава Яковцева и Владислава Смирнова. Обоих отправили в СИЗО на 30 суток, до 21 января. При этом суд отказал молодым людям в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе в виде домашнего ареста.

Инцидент с участием 32-летнего олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева произошел возле караоке-клуба в центре столицы. Трое молодых людей стали приставать к гражданской супруге спортсмена и ее подругам. Соловьев решил защитить своих спутниц, но был избит. Двоих подозреваемых по горячим следам задержали. Ими оказались студенты, проживающие в Москве, один из них родом из Читы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Накануне 5-tv.ru опубликовал видео допроса студентов, избивших олимпийского чемпиона Соловьева.