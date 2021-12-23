Адвокат избивших фигуриста Соловьева студентов намерен обжаловать решение суда
Ранее Владислав Яковцев и Владислав Смирнов были отправлены в СИЗО на 30 суток.
Фото, видео: ТАСС / Денис Абрамов; 5-tv.ru
Адвокат студента Владислава Яковцева, арестованного по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, заявил о намерении обжаловать решение суда о заключении своего подзащитного в СИЗО.
«Решение обжалуем и будем ждать решения Московского городского суда», — сказал Андрей Кораблев.
Он добавил, что Яковцев раскаивается, желает примириться с потерпевшим и возместить причиненный своими действиями вред.
Ранее в этот день Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу фигурантов уголовного дела об избиении Соловьева — студентов Владислава Яковцева и Владислава Смирнова. Обоих отправили в СИЗО на 30 суток, до 21 января. При этом суд отказал молодым людям в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе в виде домашнего ареста.
Инцидент с участием 32-летнего олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева произошел возле караоке-клуба в центре столицы. Трое молодых людей стали приставать к гражданской супруге спортсмена и ее подругам. Соловьев решил защитить своих спутниц, но был избит. Двоих подозреваемых по горячим следам задержали. Ими оказались студенты, проживающие в Москве, один из них родом из Читы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Накануне 5-tv.ru опубликовал видео допроса студентов, избивших олимпийского чемпиона Соловьева.
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