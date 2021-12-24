Кейт носит Рrаdа: Миддлтон не пожалела 200 000 рублей на рождественский образ

В дорогом аутфите герцогиня Кембриджская украшала елочку в Вестминстерском аббатстве.

Рождество в Европе традиционно отмечают 25 декабря, к празднику готовится и британская монаршая семья. Ни один праздник не обходится без Рождественской службы, где встречаются королевские особы и высокие гости.

Быть на «уровне» решила и Кейт Миддлтон, ранее не замеченная в страсти к вещам haute couture. В Вестминстерском аббатстве герцогиня Кембриджская появилась в рождественском образе, на который, по информации Daily Mail, потратила около 2000 фунтов, или 200 000 рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Модный аутфит состоял из двух частей — черных брюк клеш и милого красного кардигана Miu Miu от дизайнера Миуччи Прады, украшенного цветочной вышивкой из черно-белых роз, изделие дополнено съемным хлопковым воротником белого цвета. Блестящие перламутровые пуговицы завершили гламурный стиль. Верх праздничного образа жены принца Уильяма напомнил некоторым поклонникам алый джемпер принцессы Дианы. Праздничный кардиган, как у Кейт, захотели приобрести и многие модницы, однако, увы, в продаже его уже нет.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото украшающей елку Кейт Миддлтон восхитило подписчиков.