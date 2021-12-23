Она великолепна: фото украшающей елку Кейт Миддлтон восхитило подписчиков
В сети появилась рождественская съемка Кейт Миддлтон
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
Красный свитер, струящиеся локоны и искренняя улыбка едва не довели поклонников герцогини Кембриджской до слез.
Королевская семья порадовала поклонников новым снимком любимицы публики Кейт Миддлтон. На фото, опубликованном в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram, супругу принца Уильяма «поймали» за милым домашним занятием — украшением елочки в Вестминстерском аббатстве к Рождеству. Это место имеет большое значение для принца Уильяма и его супруги, ведь именно там проходило их венчание.
По случаю герцогиня облачилась в красный свитер с цветочным принтом и белоснежным воротничком. Ее каштановые локоны свободно струились по плечам. В сочетании с обаятельной искренней улыбкой этот образ привел в восторг британцев.
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«Самая великолепная герцогиня на свете!»
«Кэтрин такая красивая»;
«Она великолепна. Эта девушка потрясающая, действительно потрясающая», — признались пользователи.
Некоторые признались, что на этом снимке монаршая особа напомнила им принцессу Диану в очень похожем наряде. Как известно, одним из любимых для нее был алый свитер с белыми овечками, среди которых, случайно или нет, «заблудилась» одна черная.
Кейт Миддлтон будет не только участницей вместе с мужем, но и ведущей на ежегодном праздничном концерте Together at Christmas. Это мероприятие посвящено учителям, волонтерам и тем, кто участвует в благотворительности, пишет WMJ.ru.
Недавно герцоги Кембриджские также показали традиционную рождественскую открытку, на которой они позируют вместе со своими наследниками. Поклонники с удовольствием рассмотрели семейное фото с участием подросших принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, сделанное во время визита в Иорданию.
Между тем, сильно отдалившийся от королевской семьи принц Гарри неожиданным образом решил провести Рождество в Великобритании, оставив супругу и двоих детей в Калифорнии.
По словам его друга, брат Уильяма переживает за бабушку королеву, состояние которой сильно ухудшилось в последнее время и, кроме того, просто соскучился по дому. Его жена Меган Маркл навряд ли захочет составить ему компанию, ведь она наотрез отказалась от общения с семьей мужа.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до стресса.
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