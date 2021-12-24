Устал быть рогоносцем: Павел Деревянко остался без работы в театре Моссовета

Актер отказался от единственного спектакля, в котором играет главную роль.

Павел Деревянко решил закрыть единственный спектакль театра Моссовета, в котором регулярно играл главную роль. Ревнивца Бруно в «Великолепном рогоносце» актер исполнял три года к ряду, и на днях, как объявила его партнерша Юлия Хлынина, снял спектакль с репертуара.

Артист участвовал также в показах чеховской трилогии режиссера Андрея Кончаловского, но с ноября они были приостановлены. Точной причины в театре не назвали, можно лишь предположить, что руководство бережет пожилых актеров на фоне пандемии или не может найти замену Александру Домогарову, который находится в творческом отпуске.

Деревянко же, выходит, остался без работы. Однако по его словам, покидать театр Моссовета, которому служит 15 лет, не планирует. Творческая натура, как выяснилось, жаждет перемен и новых ролей.

«Я просто устал от этой роли, „Рогоносец“ — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще „Дядя Ваня“ и „Три сестры“, но они сейчас пока не идут. Тем не менее из театра я пока никуда не ухожу», — цитирует Деревянко StarHit.ru.

Стоит отметить, храм искусства несет потери в последнее время. Один за другим из него уходят актеры. Так, летом попрощался с коллегами Виктор Сухоруков. Объяснил невозможностью более сотрудничать с новым худруком Евгением Марчелли.

Следом за ним руководителя атаковал и Домогаров. Именно в Марчелли, полагают артисты, корень зла и перспектива краха легендарного театра. Большая часть труппы его решением не задействована в репертуаре. Деревянко острой позиции на этот счет не имеет, он, как сам говорит, со всеми может выстроить отношения и найти общий язык.

А вот Домогаров не может. Как ранее сообщал 5-tv.ru, актер пообещал вечно преследовать Евгения Марчелли и портить ему жизнь, как тот портит сейчас театр. Уходить из Моссовета поверженным артист не намерен, по собственным словам, с этой сцены если его и вынесут, то только вперед ногами.