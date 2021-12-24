Творчество Владимира Татосова: путь от мечты о небе до звезды «Голубого огонька»

В преддверии Нового года общественность сотрясла печальная новость — ушел из жизни народный артист РСФСР. За свои 95 лет жизни он прошел огромный творческий путь и завел множество верных друзей. Коллеги актера запомнили его доброжелательным и приятным человеком, а его творческие работы будут храниться в памяти его поклонников долгие годы.

Какой вклад именитый советский актер оставил в кино и театральном творчестве — рассказывает 5-tv.ru.

Ранние годы

Instagram @tatosovvladimir

Владимир Татосов родился в 1926 году в Москве. Отец будущей знаменитости был журналистом, а мать — домохозяйкой. Владимир — не единственный ребенок в семье, у него была старшая сестра.

В ранние годы актер совершенно не грезил творческой профессией. Его мечтой была авиация. С наступлением войны Татосову было уже 15 лет и он отправился покорять свою мечту — поступил в Свердловскую специальную школу военно-воздушных сил. Именно в этом месте начал раскрываться его творческий потенциал. Владимир организовывал все творческие программы местных курсантов. В его же исполнении звучали антифашистские юмористические зарисовки и военные песни. Считалось, что ему эталонно удавалось пародировать Гитлера и Гебельса.

Актерская карьера

Instagram @tatosovvladimir

После двух курсов обучения, он получил рекомендацию в театральное училище. А уже в 1947 году стал частью Ленинградского театра комедии. В 1954 году актер дебютировал в кино. Первой его картиной стала кинодрама режиссера Иосифа Хейфица «Большая семья».

Спустя шесть лет он стал служить в Большом драматическом театре имени Горького (ныне Товстоногова). А в 1971 году артист решил серьезно заняться кино и присоединился к студии Ленфильм. Тогда и начала формироваться его серьезная фильмография.

Instagram @tatosovvladimir

В 1993 году Татосов решает вернуться на театральную сцену, на этот раз в Петербургский академический театр имени Акимова. В определенный этап своей карьеры он даже сотрудничал с Аркадием Райкиным.

Даже после своего бурного успеха актер не переставал играть в кино и театре. С начала 2000-х он снялся в трех картинах— «Подлинная история поручика Ржевского (2005), «Мечта» (2006), «Соло» (2018). Также многие театральные сцены тепло принимали именитого артиста. Он нередко участвовал в постановках «Приюта комедианта» и «Балтийского дома».

Однако за всю свою карьеру он так и не смог распрощаться с мечтами о небе. Он отразил видение «полета» в своей автобиографической работе «А мне летать охота», ведь успех в театре и кино — это тоже своеобразный «полет».

Карьера пародиста

Instagram @tatosovvladimir

Кроме кино и театральных достижений Татосов может похвастаться и качеством своих пародийных выступлений. В течение 25 лет он участвовал во множестве новогодних вечеров и капустников. Его талант был высоко отмечен, и он даже стал лауреатом нескольких всесоюзных эстрадных конкурсов.

Даже совместный номер с актером Анатолием Минцем под названием «Город спит» попал в эфир «Голубого огонька» 1963 года. На этом поприще Татосов пользовался огромной популярностью. Зачастую на его выступления было просто не найти билетов. Он прославился как остроумный импровизатор и талантливый рассказчик.

Личная жизнь

Instagram @tatosovvladimir

Артист был всю жизнь женат на одной женщине — ее звали Лидия. Однако в официальный брак они вступали целых два раза. Первый развод запомнился громким разделом и продажей имущества, однако на «второй попытке» супруги решили исправить все свои проблемы и вернуть совместно нажитое обратно.

Последние шесть лет жизни он провел бок о бок со своим «пушистым» другом Тотошкой. Пес не зря был назван в честь артиста, ведь за последние годы именно «меховой человечек» был его лучшим и самым близким другом.

Instagram @tatosovvladimir

Говоря о близких, Татосов признавал, что порой во сне к нему приходят его почившие друзья: Сергей Юрский, Армен Джигарханян и Олег Ефремов, что заставляло актера сильно грустить.

«Ушел… Мой последний друг!» — подписал он фото с Арменом Борисовичем.

Instagram @tatosovvladimir

Тем не менее до самого конца Татосов сохранил ясный ум, бодрость духа и чувство юмора. Даже на телепередаче Андрея Малахова, которая была приурочена к 95-летию народного артиста РСФСР, он также был весел и доволен жизнью. До конца жизни актер Владимир Татосов сохранял жизнерадостность и любовь к этому миру.