Каким знакам зодиака в 2022 году Голубой тигр принесет богатство

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 371

Астрологи уверены — некоторые представители зодиакального круга запомнят наступающий год надолго.

Каким знакам зодиака в 2022 году Голубой тигр принесет богатство

Фото: Depositphotos / logoff

В ожидании нового года, пожалуй, каждый из нас верит в лучшие перемены. Но все же некоторым знакам зодиака символ 2022 года — Голубой Тигр — сулит чуть больше, чем остальным. У кого из представителей зодиакального круга улучшится финансовая сфера жизни, рассказывает 5-tv.ru.

Водолей

Водолей в 2022-м благодаря упорству, терпению и силе воли добьется немалых успехов. Причем во всех жизненных сферах, которые будут этому знаку зодиака актуальны. Однако вторая половина года будет более успешна для решения служебных вопросов. Астрологи уверены, если задастся целью найти хорошее место работы и приличного заработка, она непременно в новом году исполнится.

Весы

Задача Весов в 2022 году — сосредоточиться на делах и работе. Лучше всего будет ставить цели в мае 2022 года. Астрологи рекомендуют не бояться сменить место работы. Так или иначе, Голубой Тигр наладит вашу финансовую сферу.

Рыбы

Для Рыб 2022 год принесет некоторые трудности, однако они справятся с ними без труда. Тем самым произведут на свое окружение позитивное впечатление. Тигр позволит вам поменять прежнее место работы. А на новом вас будут ожидать признание и высокая зарплата.

Скорпион

К Скорпионам деньги будут буквально липнуть. Кроме того, работу они могут с легкостью совмещать с хобби. Однако есть нюанс — вне зависимости от места и должности, трудиться придется усердно. Но сил у Скорпионов и для этого хватит. И за все это представители водной стихии будут хорошо вознаграждены денежно в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал ТОП-3 знаков зодиака, которые могут потерять все в 2022-м.

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