Молодой любовник? Названа новая предположительная причина развода Григория Лепса

По мнению блогера Суворкина, семью певца разрушил красавец-модель Дмитрий Савчук.

Блогер Антон Суворкин озвучил новую причину развода Григория Лепса. Он предположил, что пара действительно могла расстаться из-за измены, но только не певца, а его супруги Анны Шаплыковой.

На своем YouTube-канале Суворкин рассказал, что незадолго до развода 49-летняя Шаплыкова летала на Мальдивы с друзьями, в числе которых был некий Дмитрий Савчук. С ним жену Лепса познакомила подруга — светская львица Ольга Сыроватская.

В Instagram молодой человек позиционирует себя в качестве модели. По данным KP.RU, анкету Савчука до сих пор можно найти на сайтах модельных агентств, с которыми он сотрудничал. Согласно сведениям из нее, мужчине 38 лет (хотя сам он указывает, что ему 31 год), его рост 188 сантиметров, вес 75 килограммов, волосы светло-русые, глаза голубые. Ранее Савчук участвовал в модных показах, сотрудничал с Сергеем Зверевым, Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, мелькал на музыкальных телеканалах.

Instagram @dm_savchuk

Сама Шаплыкова, как и Лепс, по-прежнему хранит молчание по поводу развода. Более того, еще накануне расторжения брака с певцом она удалила аккаунт в Instagram, давая понять, что никаких подробностей семейной драмы публика от нее не дождется.

Ранее 5-tv.ru рассказал о песне, которую Лепс записал в дуэте с Юрием Антоновым после развода с супругой.