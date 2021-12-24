Молодой любовник? Названа новая предположительная причина развода Григория Лепса

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 043

Экс-жену Григория Лепса Анну Шаплыкову заподозрили в связи с другим мужчиной

Молодой любовник? Названа новая предположительная причина развода Григория Лепса

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По мнению блогера Суворкина, семью певца разрушил красавец-модель Дмитрий Савчук.

Блогер Антон Суворкин озвучил новую причину развода Григория Лепса. Он предположил, что пара действительно могла расстаться из-за измены, но только не певца, а его супруги Анны Шаплыковой.

На своем YouTube-канале Суворкин рассказал, что незадолго до развода 49-летняя Шаплыкова летала на Мальдивы с друзьями, в числе которых был некий Дмитрий Савчук. С ним жену Лепса познакомила подруга — светская львица Ольга Сыроватская.

В Instagram молодой человек позиционирует себя в качестве модели. По данным KP.RU, анкету Савчука до сих пор можно найти на сайтах модельных агентств, с которыми он сотрудничал. Согласно сведениям из нее, мужчине 38 лет (хотя сам он указывает, что ему 31 год), его рост 188 сантиметров, вес 75 килограммов, волосы светло-русые, глаза голубые. Ранее Савчук участвовал в модных показах, сотрудничал с Сергеем Зверевым, Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, мелькал на музыкальных телеканалах.

Instagram @dm_savchuk

Сама Шаплыкова, как и Лепс, по-прежнему хранит молчание по поводу развода. Более того, еще накануне расторжения брака с певцом она удалила аккаунт в Instagram, давая понять, что никаких подробностей семейной драмы публика от нее не дождется.

Ранее 5-tv.ru рассказал о песне, которую Лепс записал в дуэте с Юрием Антоновым после развода с супругой.

-14° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 я...

Последние новости

2:56
Стало известно о попытке Зеленского созвониться с Путиным
2:41
Как артрит за пару лет приводит к инвалидности и увеличивает риск ранней смерти
2:15
Даня Милохин шокировал признанием о поцелуях с Евгенией Медведевой
1:50
Превзошедшая мировой рекорд Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России
1:30
Как сделать так, чтобы загаданное в Новый год желание точно сбылось
1:12
Защитить от травли: Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с 9-летней студенткой МГУ

Сейчас читают

Спиридон-солнцеворот: что можно и нельзя делать 25 декабря
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 января
Сергей Жорин: «Захожу в серьезные дела, а некие закомплексованные коллеги шутят — что это пришло»
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год