Какое белье надеть на Новый год, чтобы найти любовь в 2022

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 034

Парапсихолог Вера Райская рассказала о новогодних симоронских обрядах, которые помогут в Новый год привлечь удачу и найти вторую половинку.

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Найти любовь в Новом 2022 году поможет симоронский особый обряд. Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru целитель и парапсихолог Вера Райская, ярко-красное нижнее белье подарит не только ощущение уверенности в себе, но и привлечет удачу в амурных делах.

«2022 год пройдет в энергиях любви и семьи. Если вы еще не встретили свою настоящую любовь и хотите ее найти, наденьте шикарное красное новое белье. А сверху — консервативное платье, чтобы не разозлить уходящего Быка», — посоветовала эксперт.

Чтобы сохранить мир и гармонию в текущих отношениях, наденьте голубой комплект. Нежный цвет привлечет успокоение и душевное равновесие, о котором вы столько мечтали.

Поделилась целитель и другими обрядами. Обязательно в новогоднюю ночь необходимо накрыть красивый праздничный стол, считает Райская. Самая красивая скатерть, традиционные угощения и фрукты — вот рецепт счастья на весь будущий год.

«Целые лимоны апельсины, лимоны, мандарины привлекут деньги. Виноград — символ изобилия. Обязательно ставим на стол и чашку с виноградом. Чтобы жизнь не показалась пресной, обязательно ставим солонку», — сказала она.

Отправиться в 2022-м в экзотическое путешествие поможет следующий ритуал: ставим на стол целый ананас и зеленую его часть украшаем долларами и евро.

Если жизнь кажется скучной и хотелось бы добавить в нее ярких красок, специалист посоветовала в первый день Нового года выйти из дома и пойти по другой дороге — не той, по которой ходите обычно.

А чтобы все сокровенные желания стали явью под бой курантов вслух проговорите их и запейте бокалом шампанского — грядущий символ года Тигр услышит ваши чаяния и исполнит желаемое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно убрать дом под Новый год, чтобы привлечь удачу.

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