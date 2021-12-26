Лысую и голую Наталью Рудову шокировали фанаты: «Кому из вас я помешала?»

Актриса и модель Наталья Рудова шокирована, возмущена и едва удерживается от громких матерных эпитетов в адрес своих подписчиков. Некоторых подписчиков, которые не оценили творческого фото-эксперимента с ее участием. В связи с неприятным инцидентом звезда сериала «Универ» жестко высказалась об умении зрителя ценить настоящее искусство в Instagram-сторис.

38-летняя артистка опубликовала на своей странице экстравагантный снимок. На нем она предстала в одних лишь расстегнутых джинсах, дама лишь слегка прикрыла грудь руками. Но впечатлило фанатов не голое тело — на фото модель была лысой! На вопрос, как вам такая Рудова, фолловеры ответили неоднозначно. Кто-то счел кадр весьма эффектным, но сотни других актрису не узнали и попросили больше так не делать. Ничего красивого в снимке они не увидели.

Сей факт поразил Рудову в самое сердце. Мало того, некоторые подписчики не просто высказались в комментариях, но еще и обратились к администрации Instagram с требованием скрыть неприемлемый контент, и фото было удалено.

Instagram @rudovanata

«Кто-то пожаловался на это шикарное фото! Чтоб у вас в жизни так все было хорошо, как на этом фото!.. Зачем такое удалять? Зачем люди жалуются на искусство? Кому из вас я помешала и испортила вечер?» — вопрошала звезда.

Свое недовольство вкусом подписчиков блондинка выразила письменно, устно, после чего назвала их завистливыми вонючками. Свое фото она по-прежнему считает высоким искусством, эстетически наполненным и отнюдь не пошлым.

Недавно, стоит отметить, Наталья Рудова уже огорчалась реакции публики на ее пост в соцсетях. Блондинка опубликовала фото в купальнике и похвасталась стройностью, добавив, что похудела на девять килограммов, пишет «Вечерняя Москва». И тут нашлись недовольные — сказали, чтоб поправлялась обратно. Никак не может актриса фанатам угодить! Впрочем, как говорит сама, и не собирается.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, полиция попыталась поймать Наталью Рудову за распространение наркотиков на премии GQ.