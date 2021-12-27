Будьте осторожны и бдительны: ТОП-3 самых коварных знака зодиака

Мы все милые и добрые. Снаружи. Но если некоторых довести или обидеть, они способны на многое. Астрологи рассказали, кто из всех знаков зодиака самый коварный и с кем следует ухо всегда держать востро.

Близнецы

Близнецы, несмотря на множество положительных черт характера, по мнению астрологов, безумно коварны. Не зря представителей этого знака зодиака называют двойственными натурами. Они могут знать слабые стороны человека, потом рассказывать тайны и секреты посторонним людям, а друзьями манипулировать в собственных интересах. Для некоторых, это не является проблемой, но других может сильно задеть и обидеть такое отношение.

Скорпион

Скорпионы, по словам астрологов, одни из самых коварных представителей зодиакального круга. Они вовсе не агрессивны без уважительной причины, однако если перейти им дорогу, будьте уверены, месть не заставит себя долго ждать. При этом она будет хладнокровной и безжалостной.

Водолей

По мнению астрологов, Водолеи отличные актеры. Они умеют держать под контролем свои эмоции и тщательно их скрывать. Однако в самый неожиданный для вас момент нанести сокрушительный удар. Как понять, что Водолей задумал как-то отомстить? По его поведению. Водолеи становятся замкнутыми, молчаливыми и окружающим начинает казаться — их невыносимо терпеть, пишет WMJ.ru.

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