Праздник не приходит: ТОП-3 способа отметить Новый год наихудшим образом

Следование всего трем вредным правилам может гарантированно омрачить любой праздник, предупредила в беседе с 5-tv.ru семейный психолог Наталья Искра.

Следование всего трем вредным правилам может гарантированно омрачить любой праздник — даже Новый год. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Перфекционизм

Включите перфекционизм, сделайте все идеально. Тщательно выверенной должна быть не только организация праздника, но и список людей, с которыми вы окажетесь за праздничным столом.

При этом хорошенько стоит продумать наряды, распланировать угощения и напитки, довести до идеального блеска квартиру, под конец выбившись из сил, а в итоге признав, что все усилия были тщетны: вы только испортили Новый год себе и близким.

«Когда есть требование к идеальности, стремление к перфекционизму, то никто на этом празднике не чувствует себя расслабленно, и тогда накопившееся напряжение может выливаться в выяснение отношений», — предупредила семейный психолог, добавив, что для хорошего праздника нужно отказаться от перфекционизма.

Отсутствие детской программы

Если вы отмечаете праздник с ребенком, то должны точно понимать, что ему может быть неинтересна ваша манера встречать Новый год. У детей должна быть отдельная программа в зависимости от возраста.

Если ребенок еще маленький, то нужно отдавать себе отчет в том, в чьих руках окажется его настроение на все время празднования, как распределится внимание на малыша и гостей вечера.

Ненасытность во всем

Россияне любят веселиться на полную катушку, а потому наесться, напиться и натанцеваться — святое дело. Если и дальше следовать этом принципу, то наверняка удастся подпортить день всем сразу, но себе в первую очередь.

«Любой тип „обжорства“ — в плане еды, алкоголя или развлечений — приводит к тому, что человек чувствует себя перенасыщенным, уставшим до такой степени, что человеку после такого „праздника“ придется отдыхать еще пару недель», — подытожила эксперт.

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