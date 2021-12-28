«Театр не имел права»: дочь Марка Захарова подала иски на продюсеров «Ленкома»

Актриса намерена разобраться в суде, почему права на спектакли знаменитого режиссера оказались у индивидуального предпринимателя Валерия Янкловича.

Конфликт между актрисой Александрой Захаровой с нынешним руководством театра «Ленком» получил новое развитие. Недавно знаменитая наследница Марка Захарова заявила, что подала сразу два иска на продюсеров театра.

По словам актрисы, претензий у нее накопилось немало. Ранее она обвиняла директора Марка Варшавера в захвате и уничтожении дела ее отца. Теперь же Захарову интересует, почему права на спектакли режиссера принадлежат не ей, как законной наследнице, а посторонним людям.

«Почему-то права на спектакли Марка Захарова оказались у индивидуального предпринимателя Валерия Янкловича. Я, как наследница, говорю: покажите мне договор. Мне говорят, что все было сделано в рамках трудовых обязанностей отца. Но я говорю не про материальную составляющую. Театр не имел права восстанавливать спектакль „Поминальная молитва“ без моего согласия… Сейчас у меня лежат два исковых заявления (связанные с защитой интеллектуальной собственности) в Мещанском и Тверском суде», — рассказала актриса в одном из недавних интервью на телевидении.

Премьера «Поминальной молитвы» состоялась весной этого года. Спектакль шел на сцене «Ленкома» более 30 лет и был снят Захаровым только в связи со смертью исполнителя главной роли Евгения Леонова. Ремейк доверили актеру Александру Лазареву, роль в постановке предложили и Захаровой, однако она отказалась, так как, по ее мнению, Захаров бы не хотел возвращения спектакля.

Что касается авторских прав, то, по словам Варшавера, продюсер Валерий Янклович действительно оплачивает новые спектакли, а деньги, выделяемые городскими властями и вырученные от продажи билетов идут на ремонт, закупку оборудования и зарплату артистам и сотрудникам.

«Действительно, Валерий Янклович оплачивает все наши новые постановки. Деньги, которые нам выделяет департамент культуры Москвы и внебюджетные средства, которые мы зарабатываем продажей билетов, идут на ремонт, на приобретение нового оборудования, на зарплаты нашим сотрудникам… И уже 17 лет мы не тратим ни копейки на новые постановки. Их, как я уже сказал, оплачивают наши продюсеры, которые получают определенный процент от проката. Но основной доход, разумеется, достается театру», — рассказал Варшавер в интервью сайту KP.RU.

По словам директора «Ленкома», обычно права на спектакль и, соответственно, авторские отчисления со сборов имеют драматурги, художники, переводчики, композиторы, но не режиссеры.

«При жизни Марка Анатольевича я следил за тем, чтобы его права как автора инсценировок были оформлены должным образом. Он — великий режиссер и мой друг. Как директор театра я всегда защищал его интересы. У Александры Марковны есть все договоры, которые Марк Анатольевич подписывал. Через полгода после его смерти она стала получать авторские отчисления, как наследница, за спектакль «Ва-Банк», — отметил Варшавер.

Он также добавил, что все остальные договоры на спектакли Захарова были заключены не с театром, а между режиссером и продюсером Янкловичем. Все эти документы, по словам директора, есть в распоряжении актрисы.

Варшавер добавил, что, если Захарова считает, что ее права в чем-то ущемлены, то может обращаться в суд.

Как ранее писал 5-tv.ru, нынешний директор «Ленкома» Марк Варшавер заподозрил Захарову в желании занять место худрука. По его мнению, вместо этого актриса может лишиться всех ролей.