Телеведущая Елена Николаева вернулась к съемкам через шесть дней после родов

Супруга бизнесмена Игоря Вдовина только недавно стала мамой и уже поспешила вернуться к своим профессиональным обязанностям. А ведь с момента знаменательного события, когда на свет появился пятый наследник экс-мужа Анастасии Волочковой, прошло всего шесть дней!

На своей странице в Instagram телеведущая Елена Николаева опубликовала фото со съемок и призналась, что прекрасно провела время в окружении коллег, по которым очень соскучилась.

На снимке ведущая позирует в эффектном красном платье в пол, изящных туфлях и с идеальной укладкой.

Поклонники пришли в восторг от того, как прекрасно выглядит молодая мамочка, поздравили ее с наступающим Новым годом и рождением малыша.

Instagram @elenanika

«Леночка, вы уже вышли на работу?»

«Что уже из роддома на ТВ?»

«Красота», — написали в комментариях.

Впрочем, 36-летняя журналистка и во время беременности не переставала работать, пишет «7Дней.ру». Она сетовала на плотный график съемок даже на последних неделях и признавалась, что ей просто «некогда в роддом».

Николаева ранее отмечала, что не планировала пополнение в семье, а беременность супруги «заподозрил» муж. Это и понятно, ведь Вдовин — многодетный отец. Помимо сына от телеведущей у него есть также дочь от Анастасии Волочковой и трое детей от предыдущих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фанаты испугались за здоровье жены экс-мужа Волочковой после родов.