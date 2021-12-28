«Холодно»: опубликованы жуткие переговоры экипажа упавшего Ми-2 в Удмуртии

Совершившая аварийную посадку в 80 километрах от Ижевска винтокрылая машина принадлежала компании, которая уже была замешана в нескольких скандалах. Погибший пилот был очень опытным летчиком.

Спасатели этой ночью наконец-то смогли добраться до места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии. Из-за труднодоступной местности поиски упавшей машины заняли почти десять часов. Все это время пилот и его пассажир с различными травмами находились на морозе под минус 15.

Летчик скончался практически сразу после прибытия врачей, второму пострадавшему сейчас оказывают помощь. Все, что известно к этой минуте, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Назир Нагуманов.

Десятки человек пешком и на вездеходах прочесывают предполагаемый район падения Ми-2. Спустя десять часов одна из групп все же находит обломки вертолета.

«Привлекался вертолет, беспилотные авиационные системы, в течение всего времени шло ее наращивание. В результате общая группировка состояла из порядка 300 человек и около 80 единиц техники», — рассказал замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Блинов.

Первый отчет обнадеживает — оба члена экипажа живы, у обоих травмы, но один человек без сознания. Их немедленно передают врачам, но спасти пилота медикам не удается — Дамир Гафуров скончался. Его напарника в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

Поисковая операция затянулась из-за того, что летчики не смогли передать свои координаты или указать хоть на какие-то ориентиры. После крушения они, судя по переговорам с диспетчером, были в состоянии шока.

«Холодно», — стонал в рацию один из потерпевших крушение.

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии

Коллеги пилота говорят — Дамир Гафуров был очень опытным летчиком. Тысячи часов в воздухе, сотни вылетов. Раньше он служил в военной авиации. На учениях в 2012 году он объяснял нашей съемочной группе особенности подготовки боевых вертолетов.

«Машины наши годов 90-х, но летают, как видите, и довольно-таки неплохо. Большое спасибо летно-техническому составу, инженерно-техническому составу, который до сих пор поддерживает наши ласточки в таком хорошем состоянии», — говорил Дамир Гафуров.

Теперь экспертам предстоит выяснить, был ли исправен Ми-2, на котором пилот вместе с напарником осматривали нефтепровод. Единственное, о чем успел сообщить командир, в воздухе вертолет начал бесконтрольно крутиться.

«Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации», — отметил замначальника ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Блинов.

Ми-2 принадлежал «Казанскому авиапредприятию» — компания уже была замешана в нескольких скандалах. В 2019 году ее замдиректора осудили по делу о воровстве деталей, дали 2,5 года условно, но не уволили. В парке предприятия — несколько Ми-2. Такие вертолеты крупные компании не используют — машина старая, запчастей не достать.

Пока даже неизвестно, стоял ни на упавшем Ми-2 бортовой самописец — их начали устанавливать только после модернизации этого типа вертолета. Только ближе к утру следователи начали осматривать место падения.