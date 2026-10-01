Плакал и каялся: муж признался жене в измене во время утренней молитвы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Секс с другой женщиной случился после того, как мужчина отвез ребенка в школу.

Муж признался жене в измене во время утренней молитвы

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Yahoo: муж признался жене в измене во время утренней молитвы

Во время совместной утренней молитвы муж признался жене в измене. Близость с другой женщиной произошла двумя месяцами ранее. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте, передает Yahoo.

Супруги молятся вместе каждое утро. В тот день жена заметила слезы мужа. Он описал сон, в котором шел с Иисусом и другими людьми, а затем сказал, что должен покаяться перед женой.

«Я молилась. Он молился. Он сел. Он все еще плакал, тяжело дышал, вытирал слезы», — вспоминает женщиа по имени Эшли.

Сначала женщина решила, что супруг продолжает пересказывать сон. Их беседу прервал сын, после чего муж уточнил, услышала ли она признание.

Затем он сообщил о сексе с другой женщиной. Как передает Эшли, это случилось после того, как он отвез ребенка в школу.

Ранее она предупреждала супруга, что в случае неверности подаст на развод. Однако после признания прервала разговор: ей предстояли визит к врачу и повседневные дела, включая покупку продуктов.

Эшли подчеркнула, что не связывает поступок мужа со своей верой и считает его самого ответственным за случившееся.

Видео набрало более 1,2 миллиона просмотров и 5500 комментариев. Некоторые зрители усомнились в искренности мужчины и сочли упоминание сна попыткой манипуляции.

«История со сном — это манипуляция. Он мог бы просто признаться в измене», — написал один из комментаторов.

Собирается ли Эшли сохранить брак или расстаться с супругом, в ролике она не сообщила.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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