Российская порнозвезда Lola Taylor задумалась о замужестве: «Я созрела!»

Недавно красотка отметила 29-летие во Франции.

Российская звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная как Лора Тейлор (Lola Taylor) призналась, что решила задуматься о замужестве.

Девушка рассказала, что чувствует себя готовой к серьезным отношениям и хочет семью и, конечно, детей.

«Мне уже 29 лет. Конечно, пришла пора задуматься о таких вещах, как замужество и дети. Я думаю, что уже созрела для этого», — отметила красотка в интервью URA.RU.

Недавно знаменитость родом из города Ишима Тюменской области поделилась с поклонниками в соцсети, что отметила свой день рождения во Франции. По возвращении домой девушку ждали два роскошных букета роз, которыми, по словам Тейлор, ее одаривает настойчивый поклонник.

К слову, найти достойного спутника жизни Любовь мечтает уже давно, но все никак не складывается. Она даже обращалась в программу «Давай поженимся» в надежде, что опытные ведущие найдут ей подходящего мужа. Но увы, ее заявку оставили без ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что порнозвезда Елена Беркова похвалилась новой квартирой в Геленджике.