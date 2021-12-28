Российская порнозвезда Lola Taylor задумалась о замужестве: «Я созрела!»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 122

Российская порнозвезда Lola Taylor заявила, что «созрела» для замужества

Российская порнозвезда Lola Taylor задумалась о замужестве: «Я созрела!»

Фото: Instagram @lola_taylor

Недавно красотка отметила 29-летие во Франции.

Российская звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная как Лора Тейлор (Lola Taylor) призналась, что решила задуматься о замужестве.

Девушка рассказала, что чувствует себя готовой к серьезным отношениям и хочет семью и, конечно, детей.

«Мне уже 29 лет. Конечно, пришла пора задуматься о таких вещах, как замужество и дети. Я думаю, что уже созрела для этого», — отметила красотка в интервью URA.RU.

Недавно знаменитость родом из города Ишима Тюменской области поделилась с поклонниками в соцсети, что отметила свой день рождения во Франции. По возвращении домой девушку ждали два роскошных букета роз, которыми, по словам Тейлор, ее одаривает настойчивый поклонник.

К слову, найти достойного спутника жизни Любовь мечтает уже давно, но все никак не складывается. Она даже обращалась в программу «Давай поженимся» в надежде, что опытные ведущие найдут ей подходящего мужа. Но увы, ее заявку оставили без ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что порнозвезда Елена Беркова похвалилась новой квартирой в Геленджике.

-12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.23
0.04 82.94
0.01
Какие имена подарят счастье рожденным в год Голубого Тигра мальчикам и де...

Последние новости

13:12
Признавшемуся в алкогольной зависимости Билану предрекли будущее: «Сопьется»
13:00
Актер Яременко об умершем коллеге по фильму Виталии Быкове: «Светлый человек»
12:57
Капитан четко ответил дрейфующим семь часов в море пассажирам: «По кочену»
12:55
Отношения на грани: ТОП-3 знаков зодиака, кто рискует потерять любовь в 2022-м
12:42
Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы: «Решили проверить лианы на прочность»
12:33
В МИД России раскрыли дату и детали переговоров с США по Украине

Сейчас читают

Умер актер фильмов «Кортик», «Знак беды» и «В июне 41-го» Виталий Быков
Ванга предсказала нехватку воды и новые болезни в 2022 году
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Сергей Жорин: «Алибасов, раз, и водочки, а с Евгением Вагановичем мы чай любим»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год