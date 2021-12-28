Стас Садальский спел оду теще и показал семейное фото с Маргаритой Тереховой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 256

Снимок с актрисой оценили подписчики — тысячи людей вспомнили лучшие роли легенды советского кино.

Стас Садальский спел оду теще и показал семейное фото с Маргаритой Тереховой

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram архивное фото, на котором изображена народная артистка РФ Маргарита Терехова с любимым котом и бывшим зятем — Николаем Добрыниным. Дочь легенды советского кино Анна была его второй супругой, актер также усыновил ее ребенка от прошлых отношений Михаила и воспитывал до 16 лет.

Сегодня нет ни артистического брака, ни той Маргариты Тереховой, которую помнит и любит российский зритель. Знаменитость с 2000-х годов страдает болезнью Альцгеймера. Вскоре после постановки диагноза ее состояние стало ухудшаться, постепенно она пропала с телеэкранов и перестала появляться на публике. Сейчас актриса практически все время проводит дома в постели, нуждается в постоянном уходе сиделки и не узнает даже собственных детей и внуков.

Что примечательно, Садальский не пел дифирамбы таланту Тереховой, не говорил о ее ролях и красоте в своем посте. Ей он посвятил стихотворение о любви к теще.

Instagram @stassadal

«Уважайте тещу и боготворите, ничего нет проще. И как мать любите», — так начинается ода.

Трогательный кадр и призыв Станислава Садалького растопили сердца подписчиков. В комментариях они благодарили автора за воспетые теплые отношения в семье и делились своими историями. Не у всех складываются хорошие отношения с родителями супругов, некоторые же наоборот, не понимают анекдотов про тещу, потому что очень близки со своими родственниками.

Отдельной темой для обсуждения стал талант Маргариты Тереховой. Поклонники вспомнили ее в роли Миледи из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», другие — графиню Диану де Бельфлор из «Собаки на сене» и героиню признанной одной из лучших на все времена кинокартины Андрея Тарковского «Зеркало». А трио из кота, Тереховой и ее зятя Добронравова на фото назвали лучшим в уходящем году.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ сына Маргариты Тереховой Александра о состоянии матери.

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