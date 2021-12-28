На главной площади Петербурга задержали любителей автозвука

Возмущавшие спокойствие жителей молодые люди были задержаны в историческом центре Петербурга. Около девяти часов вечера наряд полиции, патрулировавший Дворцовую площадь, обратил внимание на шумную компанию.

Группа энтузиастов автозвука устроила прослушивание музыки прямо из машин, припаркованных возле дома № 10 на главной площади Северной столицы. Полуспортивные автомобили-хэтчбэки, басы, сотрясающие стекла соседних зданий, и полное пренебрежение к общественному порядку — мимо такого правоохранители пройти не могли.

Помимо самих авто и водителей, были задержаны также два друга меломанов-любителей, на всех будет составлен протокол за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка».

Неизвестно, первый ли это протокол по такой статье в адрес молодых людей, но ясно, что не последний — водители принадлежат к одному и тому же сообществу любителей качественного звука из автомобиля, участники которого периодически устраивают мероприятия по всему городу. Очень громкие мероприятия!

Но сообщество занимается и позитивной деятельностью — недавно они организовали сбор денег для поддержки школы-интерната в Волосовском районе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что петербургским автомобилистам в ближайшее время может стать не до скуки — им придется изучать, что значит новый цвет светофора.