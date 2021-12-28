Автобус въехал в здание петербургского «Приюта комедианта» во время спектакля

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 981

Автобус задел несколько автомобилей, стоявших вблизи театра, и сбил фонарь.

Фото, видео: www.globallookpress / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Автобус врезался в Дом Таирова в Петербурге, где располагается театра «Приют комедианта». Инцидент произошел во время спектакля. В пресс-службе театра 5-tv.ru сообщили, что никто из зрителей не пострадал. Подтверждено, что во время столкновения с историческим зданием автобус задел несколько машин, стоявших неподалеку.

«В районе девяти часов вечера большой автобус действительно оказался прямо возле театра на тротуаре. То ли водитель не справился с управлением, то ли его занесло — пока не очень понятно, что произошло. Театр никаким образом не пострадал. Немного нам сбили фонарь, но уже завтра его установят на место. Ничего страшного не произошло. Слава богу, все зрители были в зале и в этот момент смотрели спектакль. Никто не пострадал. Сотрудники тоже все находились внутри здания», — рассказали в «Приюте комедианта».

Автобус въехал в здание петербургского «Приюта комедианта» во время спектакля

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Facebook @viktor.minkov.9

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Facebook @viktor.minkov.9

Также в театре сообщили, что все детали инцидента будут обнародованы завтра, 29 декабря. Никаких претензий театр к водителю не имеет.

Дом Таирова — это историческое здание XIX века. В нем расположен государственный театр «Приют комедианта», на сцене которго блистали Александр Демьяненко, Андрей Сидельников, Наталья Данилова, Ирина Арлачаева, Игорь Волков и другие актеры. Также в театре выступают и современные артисты: Дарья Мороз, Юлия Снигирь, Андрей Носков и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «товарняк» снес пассажирский автобус на переезде в Алтайском крае.

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