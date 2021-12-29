Экс-супруга Жигунова призналась ему в любви и желании сойтись после двух разводов

Бывшая супруга Сергея Жигунова — актриса Вера Новикова — призналась ему в любви и не исключила, что актер и продюсер вернется к ней, как уже случалось ранее в их отношениях.

«Разлюбила ли я его? Нет. Верю, что снова вернется? Никогда не говори никогда. Сейчас я просто живу», — призналась Новикова.

58-летний Жигунов трижды женился, причем два раза на Новиковой. В первый раз они разошлись в 2007 году после 22 лет брака из-за связи артиста с актрисой Анастасией Заворотнюк.

«Когда Сережка ушел к Насте Заворотнюк, чувствовалась какая-то незаконченность в отношениях. Как будто мы не дожили наш брак. Через 11 месяцев после развода он вернулся. Сказал, что скучал по дому. И его слова звучали искренне. Но он сильно изменился — стал чужим. Два года мы снова привыкали друг к другу и только потом опять поженились», — сказала Новикова «Экспресс газете».

Второй брак актеров продлился более десяти лет — с 2009-го по 2020 год, — но снова распался. На этот раз из-за увлечения Жигуновым журналисткой Викторией Ворожбит, которая сейчас является его законной женой. По словам бывшей супруги, удержать супруга в семье она не пыталась, так как устала подстраиваться.

«Наш второй брак длился еще десять лет. А потом опять все рухнуло. И я вдруг осознала, что больше не хочу с ним жить. Устала подстраиваться. Спасибо моей подруге — она поехала тогда со мной в Болгарию, где я купила квартиру во время нашей с Сережей разлуки, и устроила мне фейерверк эмоций», — говорит Новикова.

Судя по всему, актриса не держит зла на бывшего мужа. Она говорит, что он буквально притягивает женщин, и обращает внимание, что и она, и Заворотнюк, и Ворожбит в свое время ушли к нему от своих мужей.

«Есть в нем то, чего мы не увидели в других. В психологии есть такой термин — феномен усталости в браке. В нашем с Сережей случае, наверное, он и случился. Но мы навсегда останемся родными. Мы ничего не делим. Созваниваемся, решаем какие-то вопросы. У нас же дочка», — говорит Новикова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дважды преданная известным по роли «гардемарина» Сергеем Жигуновым актриса Вера Новикова вновь общается с бывшим мужем, мастером дубляжа Андреем Ярославцевым.