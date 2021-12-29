Ильич перепутал гробы на похоронах отца: «Вытираю слезы, забираю цветы и ухожу»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 052

Солист Little Big Илья Прусикин признался, что не общался с родителем 15 лет, а когда решил помириться, было поздно. На прощании с папой его ждало еще одно потрясение.

Ильич перепутал гробы на похоронах отца: «Вытираю слезы, забираю цветы и ухожу»

Фото: Instagram @iliyaprusikin

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал о смерти отца, с которым не общался 15 лет и недоразумении, в которое угодил на его похоронах. Музыкант не любит делиться подробностями личной жизни, в социальных сетях продвигает в основном свое творчество. Поэтому о семейной утрате Прусикина поклонники узнали, можно сказать, случайно.

В эфире шоу, которое Ильич создает на YouTube вместе с Эльдаром Джараховым, Юрием Музыченко и Андреем Старым, гости и ведущие рассказывают зашкварные истории. Для своего рассказа Прусикин выбрал именно происшествие на похоронах папы, упомянув вскользь об их непростых отношениях.

«У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что не прав и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает», — сказал музыкант.

Прощаться с родителем Ильич поехал в годной город Сосновый Бор в Ленинградской области. Там, по словам самого артиста, он настоящая легенда, многие его знают, поэтому появление звезды не осталось незамеченным. И под неуемным вниманием глаз земляков Илья Прусикин совершил ошибку и оказался в крайне неловком положении.

«Мне сказали приехать к десяти утра. Я подъезжаю, а там очень много людей стоит. Все они начинают очень бурно на меня реагировать. И вот я подхожу к гробу, плачу, кладу цветы и понимаю, что это не мой отец. И я такой вытираю слезы, забираю цветы и ухожу», — приводит его слова StarHit.ru.

Осознав, что перепутал гробы, солист Little Big ретировался. Присутствовавшие на похоронах не смогли скрыть испытанного шока: пришел знаменитый соотечественник и скандальный рейвер, поплакал, сначала положил букет, потом забрал и сбежал. Трудно представить, что о нем подумали, отметил Прусикин.

Instagram @iliyaprusikin

Сейчас Ильич и сам воспитывает сына Добрыню. С мамой малыша, которого артист называет самым дорогим человеком в жизни, Ириной Смелой, он развелся, после чего закрутил роман с коллегой по группе Софьей Таюрской. Всеми силами исполнитель старается не допустить ошибок, которые испортили его отношения с собственным отцом.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывшая жена солиста Little Big разделась для журнала Playboy.

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