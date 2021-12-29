Невестка Татьяны Васильевой показала поклонникам исхудавшую актрису без парика

Невестка известной российской звезды театра и кино Татьяны Васильевой актриса Мария Болонкина подвела итоги 2021 года. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, которое состоит из нарезки самых ярких для нее моментов года.

На записи проскользнули моменты из жизни не только Болонкиной. Засветилась и ее звездная свекровь. На нем голову Татьяны Васильевой бреет сын Филипп. Поклонники, конечно, давно знали, что актриса, выходя в свет, надевает парики, но вовсе не ожидали, что ее Васильева позволит такое выставить на всеобщее обозрение. На видео актриса выглядит исхудавшей и изможденной.

Впрочем, большинство фанатов все же были рады увидеть запись с актрисой.

«Невозможно перестать пересматривать», — пишут подписчики.

Instagram @bolonkina_vasileva

Однако, кажется, сама Васильева вовсе и не прочь этого. Она не стесняется удивлять публику и показывать себя настоящей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефим Шифрин выложил в своем Instagram-аккаунте совместное фото с коллегой, на котором знаменитость выглядит несколько непривычно.