Накроет волной: какой подарок обрушится на метеозависимых людей 30–31 декабря

Пик солнечной активности пришелся на 19 декабря, ее хвост растянулся на заключительную декаду месяца. Агрессивность магнитных бурь сказалась на самочувствии метеозависимых людей, они часто могли ощущать, что практически выдохлись на финишной черте 2021-го. Астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью 5-tv.ru предупредила о последствиях магнитных бурь, очередной всплеск которых придется на последние дни уходящего года.

Это последние магнитные бури 2021 года, но они успеют напакостить жителям Земли и омрачат их настроение под занавес года. Многие чувствительные к капризам природы могли ощутить на себе сонливость, мигрени, плохое настроение, иногда проблемы с пищеварением.

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«30 и 31 декабря мы можем испытать раздражение по отношению к своим близким, поэтому стоит быть максимально уважительными и внимательными», — посоветовала астролог.

Специалист отметила, что и рацион питания заслуживает пристального внимания, возможно, стоит пересмотреть его, а 30 декабря великолепно подойдет в качестве разгрузочного дня. Дать возможность расслабиться нужно не только желудку, но и организму в целом: хорошенько выспитесь, не перетруждайте себя, можно помедитировать и отпустить уходящий год.

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Если вы позаботитесь о себе и своих родных согласно предписанию звезд, то хорошие новости не заставят себя долго ждать.

«Уже с середины дня 31 декабря нас накроет волной позитивного настроения и оптимизма, и в новогоднюю ночь мы войдем в счастливом расположении духа. Не забудьте загадать желание в новогоднюю ночь: оно обязательно сбудется», — заверила астропсихолог.

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