Турецкий принц Даниэль Хамид Кадир-Османоглу женился на девушке из Челябинска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 188

Интернациональная свадьба прошла в австрийском Зальцбурге в узком семейном кругу.

Турецкий принц Даниэль Хамид Кадир-Османоглу женился на девушке из Челябинска

Фото: ВКонтакте @royalassociation

Турецкий принц, потомок династии османских султанов Даниэль Хамид Кадир-Османоглу, женился на уроженке России Дарье Ляховой. Об этом он сам сообщил в Instagram.

Свадебное торжество прошло в Зальцбурге, во дворце Мирабель, в узком семейном кругу. На церемонии присутствовали только родители жениха и невесты и старший брат принца.

ВКонтакте @royalassociation

Принцу Даниэлю 44 года, он родился и вырос в Австрии и является ее гражданином. При этом свободно владеет турецким языком и активно участвует в деятельности национальной диаспоры. По образованию Даниэль инженер-программист.

Избраннице турецкого принца Дарье 35 лет, она уроженка Челябинска, живет и работает в Австрии. По образованию она врач-терапевт, трудится специалистом по внутренним болезням.

Даниэль Хамид Кадир Османоглу происходит из рода османских султанов. Он — младший сын принца Роланда Селима Кадира и внук принца Неджипа, потомка 34-го султана Османской империи Абдулхамида II.

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