Ученые: рюмка водки в день защищает от коронавируса

Ученые из Питтсбургского университета США выяснили, что одна рюмка водки в день — или одна порция крепкого алкоголя — может защитить человека от заражения коронавирусом. От употребления вина и пива аналогичный эффект не наблюдался.

Детали исследования

В эксперименте приняли участие 90 человек в возрасте от 55-ти до 103 лет. Часть из них имела пристрастие к алкоголю, а другая практически не употребляла спиртное. Ученые собирали информацию посредством интервью.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — отметили исследователи в своей на работе на сайте MedRxiv.

Если быть точнее, после контакта с носителями коронавируса не заболели те, кто выпивал в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. Те же, кто заразился, опрокидывали около 0,4 стопки в месяц.

Уточняется, что эти выводы находят подтверждение и в других научных работах. Исследователи уже обращали внимание на то, что регулярное употребление спиртного снижает риск заражения респираторными заболеваниями.

Критика работы американских ученых

Российские специалисты напоминают, что постоянное употребление алкоголя может нанести здоровью человека значительно больший вред, чем простуда и другие инфекции. К тому же, выводы исследователей из США нуждаются в подтверждении.

«Я сомневаюсь, что какой-то алкоголь может улучшать иммунитет. Такая возможность еще не доказана. По своей практике я могу точно сказать, что он, напротив, ухудшает естественную защиту от инфекций», — поделился главный врач медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев.

По его личным наблюдениям, у алкоголиков чаще бывает пневмония и летальные исходы от ее осложнений. Врач добавил, что вредная привычка может перерасти в зависимость, и тогда одной рюмкой водки в день дело точно не будет обходиться.

«Спиртные пары могут обезвреживать коронавирус, но для этого надо делать ингаляцию водкой. Однако люди с хорошим настроением имеют куда более крепкий иммунитет, чем люди с повышенной тревожностью», — отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков.

Он считает, что американские ученые сделали вывод о возможности профилактики коронавируса посредством крепкого алкоголя не из-за химического состава горячительных напитков, а из-за его расслабляющего эффекта.

«О благотворном влиянии приема крепкого алкоголя при COVID-19 нам на сегодняшний день неизвестно», — подчеркнул заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в беседе с «Известиями».

По его словам, считать, что испытуемые указанной возрастной категории вели одинаковый образ жизни и находились в одних и тех же условиях — некорректно с научной точки зрения. Сейчас самыми эффективными способами профилактики коронавирусной инфекции являются: соблюдение правил гигиены, сохранение социальной дистанции и прививки.

Тем временем в России идет масштабная кампания по бесплатной вакцинации от COVID-19. Привиться можно любой из пяти зарегистрированных вакцин: «Спутником V» — первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса, а также «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о риске «цунами новых случаев» коронавируса.