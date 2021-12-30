Ревнивец VS добряк: Как по форме глаз узнать, от кого лучше держаться подальше

Глаза — зеркало человеческой души, говорил Лев Николаевич Толстой. По ним можно многое узнать о характере и манере поведения, утверждают физиономисты.

При этом определяющей особенностью для характеристики человека по глазам является их форма, по которой можно раскрыть секрет личности, ее пороки и достоинства. Так что присмотритесь к людям, которых вы хотите лучше понять, повнимательнее.

Большие

Обладатели такой формы глаз отличаются приятным и легким характером. На них всегда можно положиться в трудную минуту — будьте уверены, вы не услышите отказа, если попросите в помощи. Как правило, это талантливые, творческие люди, которые находят способ самовыражения в искусстве. Главное, о чем нужно помнить, общаясь с людьми с такой формой глаз — они очень ранимы. Эти чувствительные натуры легко обижаются даже на безобидные шутки и способны расплакаться из-за ерунды.

Раскосые

Люди, у которых внешние уголки глаз расположены чуть выше внутренних, способны идти по головам, считают специалисты. Они невероятно активны и всегда идут к цели самым прямым путем, не обращая внимания на мелкие недоразумения. Препятствовать им — себе дороже. При этом, обладатели раскосых глаз, как правило, большие собственники и с трудом прощают даже мелкие проступки. Так что не заставляйте вторую половинку, если он относится к этому типу, ревновать. Неприятностей вам не избежать, даже если вы объективно невиновны.

Глаза с опущенными вниз уголками

К этой категории обычно относятся люди, способные к самопожертвованию. Они часто пренебрегают своими интересами в пользу других. В этом их сила и одновременно слабость. Ведь такой широкой душой часто пользуются в корыстных целях.

Выпуклые глаза

Обладатели такой формы глаз — однозначно большие интеллектуалы. Они спокойные и уравновешенные. Если вы хотите вывести из себя такого человека — зря стараетесь. В конфликтных ситуациях это просто кремень, который поразит вас своей жизненной мудростью и невозмутимостью. Однако, несмотря на свой неординарный ум, они не так хорошо разбираются в людях, поэтому обмануть их проще простого.

Глубоко посаженные глаза

Люди с такой формой глаз всегда умеют правильно расставить приоритеты. В их жизни все разложено по полочкам и нарушать установленный порядок — значит нарваться на большие неприятности. Они прекрасные работники — ответственные и внимательные, за что их очень ценят на службе. В личных отношениях такие люди имеют свои слабые стороны, которые легко могут использовать те, кто хорошо их знает, пишет rsute.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что форма стопы может рассказать о характере человека.