Покажи пальчики: что форма стопы может рассказать о характере человека

Педомантия — это метод определения характера и типа поведения по одной части тела — стопе. Основываясь на опыте осмотра пациентов, невролог Сергей Длин в беседе с 5-tv.ru рассказал, что характер человека предопределен его физическими данными.

«Стопа бывает четырех видов, и, в зависимости от этого, а также формы пальцев на ноге, можно достаточно точно определить характер человека и предугадать его поведение», — заявил эксперт.

Тип № 1 — Советник

Форма: все пальцы на одном уровне, она словно квадратная. Такую, обычно широкую, ногу называют «римской» или «крестьянской».

Люди с подробным психотипом очень активны, они способны выполнять сразу много дел, имеют высокую работоспособность, работая как ломовая лошадь.

На них можно положиться, что, несомненно, станет серьезным плюсом, если «советник» — ваш возлюбленный. Он любит окружать заботой и вниманием, очень практичен и ответственен: с ним можно иметь дело, и всегда будет достойный результат.

Тип № 2 — Лидер

Форма: второй палец — выше остальных, а стопа идет треугольником. Такую стопу называют еще «греческой».

«Лидеры» мотивированы на выполнение определенной цели, они хотят достигать высот как в личной жизни, так и в карьере, при этом готовы идти по головам и проламывать стены. Благодаря такому подходу они активно развиваются, получая достойное вознаграждение.

Однако жесткость поведения не каждому позволит находиться с ним рядом: «лидера» не переделать, и придется либо уйти, либо смириться.

Тип № 3 — Посредник

Форма: три первых пальца ноги находятся на одном уровне, а следующие два — спускаются ниже друг за другом. Такое строение еще называется «римской» стопой.

Обычно это мягкие люди, великолепные семьянины, зачастую становятся главой семьи.

На работе — хорошие исполнители, отличаются способностью выстраивать ровные отношения с сослуживцами.

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Тип № 4 — Слушатель

Форма «египетской» стопы: каждый палец — ниже предыдущего, их длина равномерно уменьшается.

Деликатность и чувствительность — их черты, они отличаются мягким спокойным характером.

Слабая черта — безынициативность: даже если у них есть интересная идея по развитию, они предпочтут оставить ее при себе и не станут ее делать всеобщим достоянием. Что уж говорить о способности принимать решения, «слушатель» с облегчением переложит такую ответственности на плечи человека с другим строением ноги.

Ранее 5-tv.ru предлагал переместить взгляд снизу вверх и посмотреть в глаза человеку, чтобы по цвету глаз узнать о его характере.