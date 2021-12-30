Пухнет на глазах: располневший Малахов спровоцировал слухи о тяжелом недуге

Незадолго до своего 50-летия телеведущий сильно изменился, отмечают фанаты.

Телеведущий Андрей Малахов не на шутку встревожил поклонников своим внешним видом. Многие даже заподозрили у знаменитости тяжелое заболевание.

Судя по последним кадрам, кумир телезрителей в последнее время сильно поправился. На съемках новогодней программы с участием композитора Александры Пахмутовой, ведущий появился в бархатном пиджаке, белой рубашке с галстуком-бабочкой и бежевых брюках.

Стильный образ звезды был испорчен тем, что одежду ему подобрали явно не по размеру. Белоснежная рубашка так плотно обтягивает увеличившийся живот, что, кажется, вот-вот треснет по швам, а пиджак Малахов даже не попытался застегнуть — очевидно, что это невозможно.

Instagram @malakhov007

Немало нареканий вызвала и новая прическа знаменитости. Поклонники подозревают, что их любимец начал носить парик — настолько неестественно выглядят в последнее время его волосы.

«Малахов, тебе не идет эта стрижка»;

«Остин Пауэрс»;

«Вы изменились»;

«Болеет или стареет», — констатируют подписчики.

Рассматривая кадры со знаменитостью, пользователи гадают, что могло стать причиной таких резких перемен в его внешности. Совсем скоро, в январе, тележурналист отметит свой 50-летний юбилей. Последние 30 лет он много и напряженно работал, так что не исключено, что здоровье просто не выдерживает нагрузок. Также резкий скачок веса бывает симптомом опасных заболеваний.

Однако сам Малахов пока слухи о своей болезни и изменениях во внешности никак не комментирует. Он продолжает увлеченно трудиться над своими программами.

Правда, признается — в свой день рождения хотел бы скрыться от всех, но вот отпустят ли — большой вопрос. По словам телеведущего, сначала он планировал отпраздновать юбилей с Константином Хабенским, с которым они родились в один день, но планы изменились.

«График у нас напряженный, плюс Константин стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. Поэтому планы изменились. И это хорошо; чтобы взбудоражить поклонников Мельпомены, хватило и Ольги Бузовой. Поэтому отмечу традиционно тихо, отключу телефон и исчезну…», — признался Малахов в интервью wday.ru. По всей видимости, действительно устал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Андрей Малахов вспомнил про общего ребенка с Собчак.