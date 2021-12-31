Вирусолог Альтштейн назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Первые заражения смертельно опасной инфекцией начали фиксировать в конце 2019 года. К началу 2022-го вирус многократно мутировал — переболела почти вся планета. Что будет дальше?
Фото: Depositphotos / kegfire
Про злосчастный COVID-19 можно будет забыть навсегда лишь при одном условии — если все население вакцинируется в короткие сроки. В таком случае, проблема исчезнет уже к середине 2022 года. Столь положительный прогноз дал знаменитый вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
В беседе с URA.RU эксперт признался, что надеется на скорое завершение большой и драматичной эпопеи под названием «Пандемия». Чем больше сознательных граждан — тем быстрее сформируется долгожданный коллективный иммунитет.
«Я надеюсь, что переломный момент наступит достаточно скоро. Если вакцинация будет людьми поддержана, я думаю, что скоро у нас будет спад. Завтра ничего не изменится, но и двух лет нам на это не нужно. Все зависит от поведения населения», — заметил Альтштейн.
Поддержал коллегу и кандидат медицинских наук, ведущий иммунолог Николай Крючков, добавив, что идеальный коллективный иммунитет — это порядка 85% переболевших и привитых от всего населения.
«Я с самого начала говорил о 75%-80%, когда говорили про 60-65%. Сейчас оказалась примерно 85%, с учетом линий „омикрон“ и „дельта“. Их нужно еще правильно посчитать», — констатировал специалист.
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