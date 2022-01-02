Моложе невестки: 74-летнюю Ротару у новогодней ели приняли за «девочку»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 250

София Ротару опубликовала редкое фото с сыном и повзрослевшими внуками

Моложе невестки: 74-летнюю Ротару у новогодней ели приняли за «девочку»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Вопреки всем слухам о тяжелой болезни певица предстала перед публикой улыбчивой и обаятельной. Хейтеры завидуют!

Что может быть лучше, чем отметить Новый год вместе с семьей? Знаменитая певица София Ротару поступила именно так, посвятив праздничный день обожаемому сыну и его невестке. Фотоотчет появился, как и положено медийным персонам, в Instagram.

На редком фото с семьей артистка у пышной ели в шикарном загородном особняке. Никаких вычурных нарядов и броских макияжей — все скромно и со вкусом: темное платье-туника, брюки и стильные «сникерсы». Сын-продюсер певицы Руслан Евдокименко прибыл не только с супругой Светланой, но и наследницей Соней, которая живет в Нью-Йорке, а также с сыном Анатолием. Внуки Ротару выглядели заметно повзрослевшими. В гости к селебрити пришла и мама Светланы.

«Берегите своих близких! С Новым годом!» — подписала нежный кадр Ротару.

Поклонникам селебрити снимок показался очень необычным: 74-летняя звезда эстрады выглядела едва ли не моложе своей невестки. И это при всех слухах о тяжелой болезни и нестабильном состоянии.

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Instagram @sofiarotaru.official

«Как радостно видеть вас в добром здравии, София Михайловна!»

«Ну, как всегда — молода и красива. Скажите мне, как?!»

«С невесткой очень похожи! Совсем не выглядите на свой возраст, дорогая!»

«София, вы чудесная! Ну прямо девочка!» — радовали артистку комплиментами юзеры.

Не исключено, кстати, что прекрасная внешность Ротару — результат титанических усилий пластических хирургов. Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько, по слухам, могло обойтись певице новое лицо.

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