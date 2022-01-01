Анна Седокова засветила округлившийся живот на видео

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 6 837

Экс-солистка группы «ВИА Гра» замужем за эстонским баскетболистом Янисом Тиммой, и судя по всему, в ближайшее время молодую пару ждет пополнение.

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Известная российская певица Анна Седокова засветила округлившийся живот на видео. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» замужем за эстонским баскетболистом Янисом Тиммой, и судя по всему, в ближайшее время молодую пару ждет пополнение.

На своей странице в Instagram звезда показала себя в аэропорту. Она снимала пол, по которому идет, в этот момент видно, как из-под ее свитшота выпирает животик. После она опубликовала кадры с новогодней вечеринки. На Седоковой платье, разделенное на топ и длинную юбку. Глядя на такой наряд можно сделать вывод, что певица наверняка в интересном положении.

Однако еще в середине декабря Седокова уже намекала на свое интересное положение. Она публиковала фото, на котором было запечатлено нестандартное сочетание продуктов в ее завтраке. Кроме того, на снимке красовалась интересная фраза.

«Кажется, я беременна», — подписывала фото Седокова в середине декабря.

Видимо, артистка уже тогда знала, что носит под сердцем малыша.

К 39 годам Анна Седокова успела трижды побывать замужем и родить троих детей. Однако лишь двоих — старшую дочь Алину и сына Гектора — певица воспитывает сама. Дочь Монику у Седоковой забрал бывший муж и отец ребенка бизнесмен Максим Чернявский. Певица долго пыталась через суд вернуть ее, но тщетно. Теперь она с Моникой видится лишь несколько раз в год в США, где живет девочка с папой.

Младшего сына Гектора Седокова родила в 2017 году от бизнесмена Артема Комарова, сына миллиардера Андрея Комарова. Пара распалась, как только родился малыш, и до сих пор неясно, участвует ли хоть как-то папа в его жизни. Новым родителем Гектору стал третий муж селебрити, баскетболист Янис Тимма, они очень близки и дружны, как говорит Седокова.

Сама артистка информацию о вероятной четвертой беременности пока никак не комментировала.

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