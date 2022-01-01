Дочь Сергея Шойгу показала отца с внучкой: «Как же похожи!»
Дочь Сергея Шойгу показала новогоднее фото министра обороны с внучкой
Фото: Instagram @ksenia_shoigu
Новоиспеченный дедушка держит кроху на руках возле празднично украшенной новогодней елки.
Младшая дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу поделилась трогательным семейным фото. На своей странице в Instagram Ксения опубликовала снимок своего отца с малышкой.
Возле празднично украшенной елочки молодая мамочка позирует вместе с мужем Алексеем Столяровым и отцом, который держит кроху на руках.
«Пусть мечты сбываются! С Новым годом!» — написала Ксения.
«Все улыбаются. Как же это здорово», — откликнулся на публикацию ее супруг.
«Да, вот это дедушка»;
«Самое эстетичное зрелище — мужчина с ребенком на руках! Счастья вам всем и малышу!» — тепло пожелали пользователи.
Многие также заметили большое сходство между дедушкой и внучкой. С первого взгляда видно, что родные люди.
«Как же ваша дочка на дедушку похожа», — заметили в комментариях.
Ксения Шойгу и Алексей Столяров стали родителями 17 сентября. Молодая мамочка решила долго не засиживаться в декрете и уже через неделю после появления на свет дочки вышла на работу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что похудевшая дочь Сергея Шойгу раскрыла особенности диеты после родов.
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