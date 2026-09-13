«Это ее путь»: дочь Ксении Бородиной приняла православие

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 52 0

Решение артистки при выборе крестных родителей оказалось неожиданным.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/borodylia; 5-tv.ru

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Ксения Бородина сообщила, что дочь Теона прошла обряд крещения

Младшая дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Теона прошла таинство крещения в храме. Знаменательным событием шоу-вумен поделилась со своими поклонниками на странице в социальной сети Instagram*.

В своей публикации звезда отметила, что решение о крещении Теона приняла осознанно и без внешнего давления. Мать только одобрила желание дочери.

«Сегодня важный и теплый день в нашей семье — мы крестили нашу дочь Теону. Ее желание пройти через этот обряд появилось давно, и в 10 лет она сама решила: это ее путь. Я поддержала ее выбор, потому что верю, что самое главное — дать ребенку право выбирать и чувствовать поддержку», — написала Ксения под постом, призвав подписчиков поддержать ее семью.

При этом выбор крестных родителей удивил многих: вместо друзей и коллег по цеху Бородина доверила эти роли старшей дочери Марусе и отцу Михаилу. Артистка заявила, что Теона подошла к обряду максимально ответственно.

Церемонию также посетили супруг Ксении Николай Сердюков и подруга семьи Ольга Орлова. Однако папа Теоны Курбан Омаров на мероприятии не присутствовал — на видео, опубликованном в соцсети, бывшего мужа Ксении не видно.

Ранее Бородина в беседе с 5-tv.ru рассказала, что Теона уже пять лет просила крестить ее. Процесс откладывался из-за того, что отец девочек исповедует другую веру, а для матери было важно, чтобы дочь пришла к решению самостоятельно.

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