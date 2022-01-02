Его Снегурочка: дизайнер Гуляев застал милующихся Галкина и Пугачеву в Новый год

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 517

Игорь Гуляев показал семейную идиллию Пугачевой и Галкина в новогоднюю ночь

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, @igorgulyaevofficial

72-летняя певица в красивой белой шубке с молодым мужем покорили интернет. Их сильной любви можно только позавидовать!

Несмотря на то, что за окном уже 2 января, звезды шоу-бизнеса продолжают радовать поклонников забавными фото и видео с Нового года. Вот, к примеру, именитый дизайнер Игорь Гуляев отмечал праздник в компании Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга-юмориста Максима Галкина. Всю ночь модельер восхищался семейной идиллией селебрити и даже заснял влюбленных для своего Instagram-аккаунта.

В кадр Пугачева и Галкин попали сразу после новогоднего фейерверка, который смотрели с друзьями и детьми во дворе своего особняка. 72-летняя Алла Борисовна была очень похожа на Снегурочку в теплой шубке и пушистой шапке. В объятиях любимого мужа она тонула от счастья.

«Аллуся, Макс, спасибо вам за ваше тепло и гостеприимство! Люблю очень!» — подписал нежное видео со звездами Гуляев.

Instagram @igorgulyaevofficial

Милующихся под холодным зимним небом Пугачеву и Галкина «забросали» комплиментами в сети. Поклонники не переставали восхищаться, с каким трепетом прожившие долгие годы вместе звезды относятся друг к другу. Многие признавались, что о такой большой любви могут только мечтать.

«Алла Борисовна, как всегда, идеально красива!»

«Еще бы, таких не любить!»

«Какие все трогательные и нежные! Здоровья, счастья!!!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что было на новогоднем столе Аллы Пугачевой.

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